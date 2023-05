Den fransk-amerikanska journalisten och författaren Pamela Druckerman, 53 – tidigare nominerad till tidskriften Times lista över världens 100 mest inflytelserika personer – spillde gott om bönor i sin senaste bästsäljande roman There are no grown-ups: A midlife coming-of-age story.

I boken berättar nämligen Pamela Druckerman, som är gift med författaren Simon Kuper, 53, att hon gav sin make en trekant i 40-årspresent.

Något som hon nu, ännu en gång, återberättar i en färsk kolumn i brittiska Daily mail.

”Jag bestämde mig för att köpa en klocka åt honom på sin 40-årsdag men när jag nämnde klockan sa han att han inte ville ha en sak, utan en service: En trekant med mig och en annan kvinna”, skriver Pamela Druckerman.

Författaren skriver att hon alltid fann makens önskan ”motbjudande”.

”Jag hade alltid viftat bort det med att himla med ögonen och ett ’i dina drömmar’”, skriver hon.

Men Pamela Druckerman ändrade sig.

Så hittade de rätt kvinna

Därefter började Pamela Druckerman söka efter en passande kvinna. Idealkvinnan beskriver hon som ”en sexig bekant”. Några kandidater tackade nej. Pamela Druckerman skriver att hon började lägga märke till, och ”scannade av”, kvinnor på ett helt annat sätt.

I skoaffären, i kön på matbutiken, i bokcirklar.

”Att planera trekanten blev ännu en administrativ uppgift för mig i vårt äktenskap”, skriver Pamela Druckerman.

Som till slut hittade den perfekta kandidaten – på internet. En kvinna som hon i boken beskriver som ”en söt, smal brunett med ett vänligt ansikte” och ”en frånskild mamma i sena 40-talsåldern”.

Efter att ha träffats flera gånger tackade kvinnan ja.

”Vi schemalägger trekanten en vecka senare, vid lunchtid, i den lilla lägenhet som min man använder som ett kontor”, skriver Pamela Druckerman.

Pamela Druckerman 2007. Författaren har sedan dess skrivit flera böcker och vunnit en Emmy för en dokumentärfilm. Foto: Paul Grover/REX / TT NYHETSBYRÅN

Den andra kvinnans nya förslag

Enligt Pamela Druckerman njöt och ”stönade” alla tre och hennes make var väldigt kärleksfull med den andra kvinnan. Men Pamela Druckerman tappade efter ett tag intresset och började tänka på annat.

”Efter ungefär 40 minuter fick jag nog. Jag tänkte om jag borde kolla min mejl. Hon är rätt vacker, men att se mina egna kvinnliga kroppsdelar på hennes kändes för bekant. Jag inser att en del av det som gör att jag attraheras av män är att deras kroppar är annorlunda än min”, skriver Pamela Druckerman.

Vidare skriver Pamela Druckerman att maken och den andra kvinnan fortsatte att ha sex i 20 ytterligare minuter.

”Äntligen tröttade de ut varandra. Det är ett fint ögonblick i slutet när vi alla ter ligger under ett täcke tillsammans, med födelsedagspojken i mitten. Han strålar. Senare fick jag en rad innerliga tackmeddelanden där han sa att det var så bra som han hade hoppats på”, minns Pamela Druckerman.

Och den andra kvinnan?

Hon föreslog att trion skulle ha ytterligare en sexträff vid ett senare tillfälle.

”Jag är smickrad, men det är inget jag planerar. Det är snart min egen födelsedag och jag önskar mig en klocka”, skriver Pamela Druckerman.

