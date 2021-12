Under torsdagen dog författaren Joan Didion i sitt hem på Manhattan i New York City.

Hon blev 87 år och dödsorsaken var Parkinsons sjukdom, enligt ett mejl som hennes förläggare skickat till New York Times.

Efter att under 1960-talet ha slagit igenom under Ne Journalism-vågen skrev Didion skönlitteratur och har bland annat författat romanerna ”Play It as It Lays” och ”The Book of Common Prayer”.

Hon sadlade sedan om till att jobba med politisk bevakning och pjäsförfattande.