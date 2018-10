Genom att ta fjädrar från kycklingar kan Just på två dagar framställa en chicken nugget. Processen sker i en liten bioreaktor där man använder ett protein för att få cellerna att föröka sig.

BBC, som har smakat en chicken nugget på plats, skriver att köttet i stort sett var som vanlig kyckling: ”Ytan var krispig och det smakade kött, även om insidan var lite mjukare än vad den är på en nugget hos till exempel McDonald's eller KFC”.

Under 2017 konsumerade vi i Sverige 85,5 kilo kött per person, enligt en sammanställning som jordbruksverket gjort. Detta var en minskning från åren 2013-2016 där den totala förbrukningen av slaktat kött låg på cirka 87,5 kilo per invånare och år.

Den totala produktionen av kött ökade dock under 2017.

Slaktfria köttet kommer till restauranger

Den nya slaktfria köttprodukten som nu skapats av Just finns inte ute på marknaden än, men vd:n Josh Tetrick uppger att fjäderköttet kommer att serveras på en handfull restauranger innan året är slut.

– Vi kan göra saker som ägg, glass och smör med växter och vi kan göra kött med kött. Du behöver inte döda djuren, säger Tetrick till BBC.

Samtidigt som smakprovningen skedde ska kycklingen, från vars fjädrar köttet odlats, ha strövat omkring på en bondgård i närheten av företagets laboratorium.

