I september sökte Emma Rasmusson, 20 år från Solna, ett jobb som köksbiträde på en restaurang i Stockholm via Arbetsförmedlingens platsbank. Hon kallades till intervju hos ett rekryteringsbolag som då erbjöd henne ett annat jobb som servitris lite närmare där hon bor.

Rekryteringsbolaget som ansvarade för annonsen heter Swed Com AB. Tre dagar efter att Emma Rasmusson börjat på sitt nya jobb och ska skriva under anställningskontraktet får hon information från Swed Com att hon kommer att faktureras 7 000 kronor för att de har ”matchat” henne till ett jobb.

Expressen har tidigare skrivit om händelsen som också har fått stor spridning i sociala medier.

Nu kommer Arbetsförmedlingen titta på om Swed Com har brutit mot myndighetens annonsvillkor.

– Vi kommer att titta på det här på måndag, säger Hans G Larsson, presschef på Arbetsförmedingen.

– Vi kommer titta på om det finns några uppenbara brott mot våra regler. Det står rimligen inte i den annonsen att det kostar 7 000 kronor. I nästa steg måste vi prata med annonsören.

Kan ha brutit mot lagen

Han säger att det kan vara så att Emma Rasmussons fall är ett ”gränsfall” och oavsett så kommer ärendet stämmas av med myndighetens jurister.

– Oavsett så är det olämpligt definitivt, vi vill att platsbanken ska vara en kvalitetstjänst med riktiga jobb och seriösa arbetsgivare.

Men Swed Coms agerande kan också vara olagligt. Det menar Oscar Hillmann, jurist vid Thomas Bodströms juristbyrå. Han har följt Emma Rasmussons fall på sociala medier och säger att Swed com far med osanning.

– Det finns en lag om privatarbetsförmedling som är solklar: Man får inte ta betalt av arbetssökande på det här sättet.

Att företaget skulle ha ”matchat” Emma Rasmusson med ett jobb och därför skulle ha rätt att ta betalt säger Oscar Hillmann inte stämmer.

– Det är fortfarande olagligt. Det är ett klockrent fall av något som kallas Pactum turpe vilket betyder att man inte får avtala om saker som går emot lag. Att han står på sig i sina sms tycker jag är jättekonstigt.

Brott mot lagen om privat arbetsförmedling kan ge upp till 6 månaders fängelse.

Swed Com: Stämmer inte

Expressen har upprepade gånger sökt ansvariga för Swed Com som låter hälsa att händelseförloppet så som Emma Rasmusson beskriver det ”inte stämmer”.

På flera frågor om på vilket sätt det inte stämmer vill personen inte svara.

– Jag kan säga så här att jag har pratat med en jurist faktiskt och vill inte säga mer om det. Men jag kan säga bara en grej och det är att det här inte stämmer.