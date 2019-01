Föreläsarna: Så kan Magda Gad påverka inrikespolitiken

Expressens krigskorrespondent Magda Gad har i åtskilliga reportage gestaltat krigs- och konfliktzoner utifrån barns och kvinnors perspektiv. I den senaste serien skildras utsatta kvinnor i Afghanistan.

Modigt, enligt Mustafa Panshiri och Callis Amid som föreläser om polisen och försvarsmakten runtom i Sverige.

Men i opinionstexten i Dagens Samhälle uppges Gad vara lika modig när hon vågar rapportera utan att ta hänsyn till svensk inrikesdebatt.

"Dammed if you do damned if you don't"

"Sällan har engelskans uttryck ”damned if you do, damned if you don't” varit mer passande för det svenska debattklimatet än nu", skriver föreläsarna.

Föreläsarna menar dock att reportagen kan ha en viktig funktion i samhället genom att mildra kulturkrock mellan svenskar och nyanlända afghaner.

"När människor kommer till Sverige från den kultur som Gad beskriver, uppstår ett möte mellan verkligheter som påverkar alla som deltar i dem", skriver föreläsarna och fortsätter:

"Gads rapportering ska med den utgångspunkten ses som en tillgång utifrån vilken riktade integrationspolitiska insatser kan vidtas".

