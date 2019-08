Bilden, som föreställer en busschaufför och ett barn som ber på en buss, började cirkulera på sociala medier i lördags. Bilden spreds av bland andra Jan Sjunnesson, tidigare chefredaktör på SD-knutna Samhällsnytt (tidigare Avpixlat) och riksdagsledamoten Hanif Bali, M, vilket medieexperten Emanuel Karlsten bloggat om. Bussen ska ha befunnit sig på en ändhållplats på Värmdö utanför Stockholm.

I måndagskväll publicerade Stockholms trafikregionråd, Kristoffer Tamsons (M), ett inlägg på Facebook där han kommenterade bilden:

”Har nåtts av uppgiften att en kvinna anmält sig ha blivit illa bemött av en bussförare hos en av SL:s operatörer. Enligt anmälan ska kvinnan ha försökt komma i kontakt med föraren, men denne ska dock ha valt att ignorera henne för att i stället välja att utöva en religiös aktivitet ombord på bussen”, skrev Kristoffer Tamsons.

Tamsons: ”Helt uppåt väggarna”

”Om uppgiften stämmer är det givetvis helt uppåt väggarna. Våra operatörers förare ska ha resenärernas bästa för ögonen. Att – om det stämmer – i stället för att möta en resenär välja att utöva bön är helt oacceptabelt. Det är kort sagt inget jag vill ska förekomma i vår kollektivtrafik”.

Vidare förklarade Kristoffer Tamsons att händelsen kommer utredas och att han vill ha ett klargörande kring på vilket sätt anställda får utöva religiösa aktiviteter:

”Jag har sänt signalen till SL att tillsammans med operatören gå till botten med det inträffade.”

Bussbolaget: Inte brutit mot några regler

Transportföretaget Keolis driver Stockholms busstrafik på uppdrag av SL. Enligt företagets områdeschef i Nacka och Värmdö, Anders Lagerström, har busschauffören inte brutit mot några regler:

– Han har haft paus på ändstationen och då är det väldigt viktigt med återhämtningen de minuter som föraren har. Då är rutinen att man har dörrarna stängda och ägnar sig åt återhämtning. Det kan vara vad man själv vill, korsord, gymnastik, böner eller vad som helst, säger Lagerström till tidningen Arbetet.

När Arbetet frågar om hur reglerna ser ut kring att släppa på folk under pauserna svarar Lagerström:

– Det finns inget som säger att han inte får släppa på folk. Om det är vinter och svinkallt kanske det är större anledning.

Keolis har haft samtal med föraren och Anders Lagerström berättar för Arbetet hur chauffören har upplevt situationen efteråt:

– Han tyckte det var väldigt obehagligt. Han stannade faktiskt en hållplats senare efter att han kört i väg, kontaktade trafikledningen och bad om stöd. Det var absolut en obehaglig situation för honom.

Expressen har varit i kontakt med Keolis, som dock avböjer ytterligare kommentarer.

Kristoffer Tamsons: ”Inga formella fel”

I en uppdaterad version av inlägget på Facebook skriver trafikregionrådet Kristoffer Tamson nu efter bussbolagets svar:

”Vidare har kunnat konstateras att denna incident tog sin inledning då föraren hade rast. Att under rasten ha dörrarna stängda och inte släppa ombord passagerare är tillåtet. Att under sin rast lösa korsord, läsa det kommunistiska manifestet eller be en bön är även det fullt tillåtet.”

Han fortsätter:

”Det finns skäl att misstänka att bemötandet i detta fall hade kunnat vara annat, men några formella fel har alltså inte kunnat beläggas.”

Kristoffer Tamson tycker att han har gått till botten med ärendet.

– När resenärer hör av sig och upplever att de har blivit illa bemötta ser vi till att gå till botten med det för att hitta bra svar på vad som hänt i den enskilda incidenten, men också kunna ge ett generellt besked om vad som gäller i den typen av frågeställningar, säger han till Expressen efter sin uppdatering.

Kristoffer Tamsons ser inga skäl att se över regelverket kring religiösa aktiviteter på arbetsplatsen.

– Nej, det finns tydliga regelverk om vad man får göra när man arbetar och vad man får göra när man har rast.

