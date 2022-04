Förändringarna i nya ”Borgen” – därför är inte stjärnan med

I Danmark har redan hela den fjärde säsongen av ”Borgen” sänts och hyllats av recensenterna.

I den nya säsongen av serien, som är Danmarks internationellt mest framgångsrika någonsin, har huvudpersonen Birgitte Nyborg blivit utrikesminister. Den stora politiska frågan handlar om olja som upptäckts på Grönland – något som utvecklas till en internationell maktkamp om Arktis.

Senast den hyllade serien sändes var 2013 och det var många som jublade när Danmarks Radio och Netflix för två år sedan meddelade att en ny säsong var på gång.

”Borgen – Riket, makten och äran” har premiär i Sverige på skärtorsdagen den 14 april.

Sidse Babett Knudsen spelar fortsatt huvudrollen som Birgitte Nyborg och Birgitte Hjort Sørensen gör återigen rollen som Katrine Fønsmark.

Berlingskes recensent Kristian Lindberg benämner insatsen som en ”’stjärnprestation” och skriver om Sidse Babett Knudsen:

”Det är inte bara replikerna. Hon är en mästare på de subtila reaktionerna”.

Kasper Juul inte längre med i Borgen

Men en person från de tidigare säsongerna saknas: Pilou Asbæk i rollen som Kasper Juul. I de två första säsongerna var han Birgitte Nyborgs cyniske spinndoktor, beredd att gå mycket långt för att hjälpa sin chef.

I tredje säsongen är han med, dock i betydligt färre scener än tidigare. Ett medvetet val från Pilou Asbæks sida, har han tidigare berättat för tidningen Billedbladet. När tredje säsongen filmades ville han hellre satsa på sina andra projekt, som långfilmen Spies & Glistrup.

Och i den nya säsongen är han inte med alls. Förklaringen i serien: Kasper Juul är inte längre i Danmark, utan i London.

Lars Knutzon som Bent Sejrø, Sidse Babett Knudsen som Birgitte Nyborg och Pilou Asbæk som Kasper Juul. Foto: DR FIKTION / Album / www.album-online.com

Själv har Pilou Asbæks bara meddelat att han inte kan vara med under inspelningarna och därför inte syns i serien.

”Tyvärr kommer jag inte att vara en del av säsongen. Lycka till alla. Grattis till skådespelarna och produktionen i det förflutna, nu och i framtiden”, har han skrivit på Twitter.

Pilou Asbæk fick sitt stora genombrott som Kasper Juul i Borgen, även internationellt där serien uppmärksammats. Sedan dess har han bland annat synts i storserien ”Game of thrones” och synts i långfilmer som ”Ghost in the Shell” och nyinspelningen av ”Ben-Hur”.

Oklart om femte säsong av Borgen

I Danmark har diskussionen om seriens statsminister gått varm – är det en karaktär skriven med verklighetens statsminister Mette Frederiksen som förlaga?

I säsong fyra har Signe Kragh, partiledare för Arbejderpartiet, nyss utnämnts till statsminister. Hon är omkring 40 år, delar många selfies på Instagram och pratar med jysk dialekt. Precis som den verkliga statsministern, alltså.

Men Adam Price, seriens skapare, förnekar bestämt att Signe Kragh egentligen är Mette Frederiksen.

– Men det är klart att vi lyssnar till verkligheten, och sedan snappar vi upp något som vi tar in i vårt universum på ett förvrängt och annorlunda sätt. Det är alltså inte Mette Frederiksen, utan en annan mycket professionell politiker, precis som Mette Frederiksen också är, säger han till BT.

Johanne Louise Schmidt spelar statsminister i nya säsongen av ”Borgen”. Här med Sidse Babett Knudsen. Foto: Philip Davali / RITZAU SCANPIX ”Borgen – Riket, makten och äran” är den fristående och fjärde säsongen för den danska serien. Foto: Mike Kollöffel / Netflix Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I Sverige släpps alla avsnitt på skärtorsdagen, på Netflix.

Om det kommer en femte säsong av ”Borgen” är ännu inte bestämt, säger skaparen Adam Price.

– Trots att Borgen alltid har fått beröm för att kunna förutsäga framtiden, så är det väldigt svårt för mig att förutsäga Borgens framtid. Det är inte heller mitt beslut, men det har inte saknats erbjudanden.

TV: Han regisserade tv-serien Kalifat – Goran Kapetanović drabbades själv av kriget