Förakt och hån mot Putin för inhyrda skådespelarna

Det tycks blåsa en allt kraftigare motvind för Rysslands president Vladimir Putin även på hemmaplan.

Det är inte bara västmedier som har uppmärksammat att inhyrda skådespelare tycks gestalta de människor som Vladimir Putin utger sig för att träffa under sina få publika framträdanden.

Fadäsen under nyårstalet: ”Tappat greppet”

Senast under nyårsafton höll presidenten ett tal där ett 30-tal personer i soldatuniform står bakom honom. Tillställningen beskrivs som ett iscensatt spektakel med inhyrda skådespelare. En av dessa, en blond kvinna, ska förutom att gestalta en soldat även ha dykt upp som sjöman och ortodox troende under riggade framträdanden, rapporterade Expressen.

Kvinnan tycks dyka upp i skiftande ”roller” under Putins framträdanden, vilket har uppmärksammats av Newsweek.

Putins motvilja mot att möta vanliga människor och soldater har inte fallit väl ut hos Rysslands inflytelserika militärbloggare, enligt tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW. I stället för att rycka ut till presidentens försvar så har många av bloggarna valt att sprida vidare anklagelserna om skådespelarsoldater.

”Denna kritik och en kedja av inställda publika framträdanden och möten med vanliga medborgare från Putin kan tyda på att Putin tappat greppet”, skriver ISW.

Prigozjin kliver fram som självklar utmanare

I stället lyfter många bloggare fram mannen som alltmer framstår som Vladimir Putins främsta utmanare om presidentposten: Jevgenij Prigozjin, som äger den privata legosoldatarmén Wagnergruppen.

Flera ryska källor hyllar den 61-årige Prigozjin, tidigare kallad ”Putins kock” eftersom han drev cateringfirman som fixade Kremls matlagning, då denne faktisk dök upp vid frontlinjerna och träffade riktiga ryska soldater under nyårshelgen.

Den tidigare militäre befälhavaren och tongivande bloggaren Igor Girkin postade ett inlägg om att han inte tänkte kommentera Putins nyårstal, i vilket han samtidigt skrev att Prigozjins nyårstal var ”sensationellt” och att denne har beslutat sig för att bekämpa korruption och byråkrati.

I ett klipp som uppenbart riktar udden mot Kreml träffar Prigozjin ryska soldater som vittnar om brist på bepansrade fordon och ammunition – och hur de får kämpa sig fram, meter för meter, för att bryta de otaliga försvarslinjerna i grannlandet.

Att kritisera kriget kan dock vara riskabelt. Under förra året drabbades omkring två dussin ryska oligarker av vad The Atlantic har döpt till ”Sudden Russian Death Syndrome”. Motsvarande ”plötsligt ryskt dödssyndrom”. En gemensam nämnare bland de drabbade mäktiga ryssarna har varit deras negativa inställning till det ryska invasionskriget mot Ukraina. Påfallande ofta rör det sig om fullt friska män som har avlidit på samma sätt: genom att falla ut genom öppna fönster på hög höjd i olika världsdelar.

Här flyr ryska soldaterna i ”köttkvarnen”