Folkets förtroende för Stefan Löfven rasar

Under höstens regeringsbildning har Stefan Löfven (S) haft ett stabilt och högt förtroende bland väljarna.

Nu, snart två månader efter att han tillträdde som statsminister, sjunker förtroendet.

I Demoskops förtroendemätning för mars månad tappar Stefan Löfven 4 procentenheter jämfört med februarimätningen – och går från att vara den partiledare med högst förtroende till att hamna på tredje plats på listan.

– Stefan Löfven har haft ett rätt högt förtroende under regeringskrisen, men det har runnit av lite grann nu när det är över. Tydligast märks det bland C- och L-väljarna, som slöt upp bakom honom när konflikten var större. Nu börjar vardagen återvända igen. Väljarna börjar också uppfatta att vi går mot ekonomiskt svagare tider. Man har börjat prata mer om kommande skattehöjningar, och det är tänkbart att det kan spela in lite grann, säger Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

Svenska folkets förtroendeför Stefan Löfven rasar, visar en ny mätning från Demoskop. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / PATRIK C ÖSTERBERG / TT/IBL MEDIABILD / TT

I december, januari och februari har Stefan Löfven haft ett förtroende på 40 procent, i november och oktober 39 procent.

Men i marsmätningen landar han på 36 procent – samma siffra som han låg på kring valet.

Partisekreteraren Lena Rådström Baastad kommenterar siffrorna per mejl:

”Vår ambition har varit att bilda en regering med stöd över blockgränsen. För att lyckas med det krävdes eftergifter och kompromisser, vilket så klart har kostat på. Vi har visat att vi socialdemokrater inte räds att fatta tuffa beslut för Sveriges bästa. Vi kommer att fortsätta att ta ansvar för Sverige”.

Ebba Busch Thor rusar i Demoskops förtroendemätning. Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ebba Busch Thor går starkt

Listan toppas av Kristdemokraternas Ebba Busch Thor, som går starkt framåt, och har ökat med sex procentenheter sedan i februari.

– Nyckeln bakom Ebba Busch Thors stora förtroendelyft är att hon lyckas nå väljargrupper som tidigare har varit svåra att fånga samtidigt. SD-väljarna har generellt ett lågt förtroende för de andra partiledarna, men Busch Thor klarar nu att gå hem i den gruppen samtidigt som hon ändå behåller ett väldigt starkt förtroende bland sina egna väljare och bland Moderaterna, säger Peter Santesson.

Bekymmersamt läge för Liberalerna

Värre ser det ut för Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) som bytte sida och gjorde upp med Stefan Löfven och Socialdemokraterna.

Jan Björklund gör en liten återhämtning mot februari – men de båda ledarnas förtroende har sjunkit mycket sedan allianstiden.

– De lägre förtroendenivåerna nu beror huvudsakligen på att M- och KD-väljare börjar förhålla sig till Björklund och Lööf som företrädare för regeringssidan. Däremot har de inte i någon större utsträckning börjat omfamnas av väljare på den rödgröna sidan, säger Peter Santesson.

Särskilt bekymmersamt är det för Liberalerna, menar Peter Santesson.

– De ligger under fyra procent-spärren och behöver få upp siffrorna – var ska de nya L-väljarna komma ifrån?

Ökat förtroende för Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt går upp på en andra plats, och har förtroende av 38 procent av väljarna.

– För att vara en vänsterledare är han påfallande populär i rätt breda grupper. Under regeringsbildningen hade Jonas Sjöstedt en lite tuffare ton mot Stefan Löfven, och då lyfte faktiskt hans siffror bland M-, KD- och SD-väljare. Jag ska inte säga att de har stort förtroende för Jonas Sjöstedt, men på marginalen lyfte hans siffror där, och det har bidragit till att hans samlade siffror gått upp, säger Peter Santesson.

Mätningen i siffror (siffran i parantes är förändringen från föregående mätning) Ebba Busch Thor (KD): 44 procent (6) Jonas Sjöstedt (V): 38 procent (4) Stefan Löfven (S): 36 procent (–4) Ulf Kristersson (M): 35 procent (3) Jimmie Åkesson (SD): 29 procent (1) Annie Lööf (C): 25 procent (–2) Jan Björklund (L): 20 procent (3) Gustav Fridolin (MP): 16 procent (–1) Isabella Lövin (MP): 15 procent (–6) Visa mer Visa mindre