Följ nyheterna på Expressen – direkt via Google Assistent

Tidigare under hösten lanserades “Google Assistent” på svenska. Googles röstassistent finns nu tillgänglig för både Android- och iOS-mobiler.

Nu lanserar Expressen i samarbete med Bonnier News Next möjligheten att lyssna på Expressens nyheter via Google Assistent och framåt även via Google Home-enheter.

Karin Skogh, chef för digital publicering på Expressen. Foto: OLLE SPORRONG

Som läsare kan du välja att, i ljudform, ta del av dagens tre stora nyhetshändelser eller senaste nytt per sektion, till exempel sport.

– Ljudet är suveränt eftersom du kan göra annat samtidigt. Lyssning som medieform fortsätter att öka och med röststyrning och smarta högtalare förändras medievanorna, säger Lena Allerstam, redaktionell affärsutvecklare på Expressen.

– Utvecklingen inom digitalt ljud, röststyrning och AI är inne i ett spännande skede med en blixtsnabb utveckling av teknik och innehåll. I många situationer är ljudet det enklaste sättet att förmedla snabba nyheter, säger Henrik Tornberg, teamlead på Expressens utvecklingsavdelning.

Henrik Tornberg

Nu kan du lyssna på Expressens nyheter via Google Assistent och framåt även via Google Home-enheter.

Expressen har tidigare satsat på ljud i kombination till text i stora reportage och satsningar.

På Expressens klimatsida kan läsarna till exempel välja om man vill läsa eller lyssna – alternativt fortsätta lyssna där man slutat läsa – på alla klimatreportage som är inlästa av reporter. Under sommaren kunde läsarna ta del av reportageserien ”En svensk The Crown” samt Malin Roos partiledarintervjuer både som ljud och text.

– Vi såg att intresset för att kunna välja mellan ljud och text, och inte minst att kunna fortsätta lyssna där man slutade läsa var stort, säger Lena Allerstam, redaktionell affärsutvecklare. Du behöver inte lämna reportaget när du inte kan fortsätta läsa. Perfekt om du ska skynda iväg, vill göra något annat samtidigt eller ska gå av bussen på väg till jobbet.

Så här kan det se ut i Android.