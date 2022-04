Flygplan kraschade in i flerfamiljshus

Flygolyckan inträffade kring lunchtid i engelska byn Upper Heyford under lördagen. Planets pilot, som enligt BBC var en äldre man, fick av okänd anledning problem under flygningen. Mannen lyckades hoppa med fallskärm från planet innan det kraschade in i flerfamiljshuset och landade sedan på byggnadens tak.

Vittnet Tisa Kilby, 55, var ute och promenerade med sina hundar när hon såg flygkraschen.

– När jag tittade upp och såg den där mannen hoppa ut ur planet tänkte jag ”vilket underligt ställe att hoppa fallskärm på”. Några sekunder senare störtdök planet och kraschade in i ett hus med lägenheter, säger Tisa Kilby till The Sun.

Polisen: ”Piloten fördes till sjukhus med flera skador”

Polisen har bekräftat att ingen befann sig i flerfamiljshuset när flygplanet kraschade in i det. Flerfamiljshuset är nämligen nybyggt och ingen har ännu flyttat in där.

”Piloten fördes till sjukhus med flera skador. Ingen annan skadades i samband med incidenten”, skriver polisen i ett uttalande.

Skadeläget för piloten är inte känt . Polisen spärrade av platsen efter kraschen. Räddningstjänsten säkerställde sedan att det inte fanns någon fara för att byggnaden skulle rasa eller att en brand skulle uppstå enligt Sky News.

Det är inte känt vad som orsakade flygolyckan och en utredning kring incidenten har påbörjats av den brittiska haverikommissionen.

