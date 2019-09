Flygkaos: Passagerare strandade i hela Europa

Flera hundra passagerare är drabbade efter av budgetflygbolaget Ryanairs incheckningssystems driftstörning.

Bilder som delas i sociala medier visar långa köer på flygplatser runtom Europa, och många passagerare har tagit till Twitter för att ventilera och försöka ställa flygbolaget till svars för kaoset.

Passagerare kunde inte checka in online, och bokningar försvann ur systemet under flera timmar under lördagsmorgonen.

Flera personer ska ha tvingats betala höga avgifter för att checka in – trots att de inte kunnat checka in online på grund av driftstörningen.

En brittisk man fast i Rom beskriver situationen som ”förvirring, kaos och total massaker” på Twitter.

Andra söker en förklaring till vart deras bokade flyg tagit vägen.

”Systemfel”

En talesperson för Ryanair har under morgonen bekräftat att de drabbats av systemfel under morgonen.

– Imorse drabbades vi av en driftstörning vilket ledde till förseningar vid check-in och boarding, sa talespersonen till The Mirror.

– Systemet är nu återställt och vi verkar som vanligt. Vi ber om ursäkt om detta orsakat besvär.