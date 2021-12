Flygkaos i hela världen – tusentals inställda plan

Julhelgen har präglats av flygkaos.

På juldagen ställdes mer än 2 800 flyg in över hela världen, och av dessa var närmare 1 000 flyg på väg till eller från USA, skriver TT. Totalt har över 6 000 flyg ställts in under julhelgen.

Dessutom har tusentals flygningar globalt drabbats av förseningar. På julafton var 11 000 flighter drabbade.

Anledningen är att piloter, kabinpersonal och andra medarbetare blivit sjuka och tvingats sjukanmäla sig, eller sätta sig i karantän av rädsla för den nya och mer smittsamma omikronvarianten.

Vilket tvingat flera stora flygbolag, däribland Lufthansa, United Airlines och Delta att ställa in flygningar under den hektiska resehelgen.

Färre reste när avgångar ställdes in

Samtidigt är resetrycket mycket högt globalt. På onsdagen var det fler människor som reste via de amerikanska flygplatserna än innan pandemin bröt ut, skriver CNN.

Men under under julhelgen minskade resandet kraftigt på grund av alla inställda avgångar.

På julafton passerade drygt 1,7 miljoner människor amerikanska passkontroller, vilket är omkring 800 000 färre än vid samma tidpunkt 2019.

Den nya omikronvarianten, som är den dominerande coronavarianten i USA, låg bakom 73 procent av alla nya covidfall i landet på måndagen.

