Flygkaos i Europa – totalstopp på Schiphol

Det innebar att en del plan flögs tomma till Schiphol, en av världens största flygplatser. På söndagsmorgonen sade en talesperson för KLM att de inte förväntar sig att behöva fortsätta med tomma plan – men att de fortfarande ställer in omkring 50 flyg om dagen, rapporterar den nederländska nyhetssajten NOS.

Samtidigt fortsätter de långa köerna till säkerhetskontrollen på Arlanda. Under lördagen var det så mycket folk att resenärer tvingades vänta utanför terminalen, rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt Swedavias presschef Ellen Laurin ska det ha berott på ett tekniskt problem med bagageanläggningen på terminal 5, vilket kunde avhjälpas efter några timmar.

Upprört i London efter bagagestrul

Även i Storbritannien rapporteras stora problem. Under lördagen ställdes 25 avgångar och 22 ankommande flyg in från flygplatsen Gatwick utanför London, vilket påverkade minst 7 000 resenärer, skriver The Guardian.

Upprörda resenärer vittnar också om många timmars väntan på bland annat bagage. På Twitter har en person skrivit ett meddelande till Gatwicks flygplats: ”Kan ni förklara varför vi landade för 75 minuter sedan och fortfarande väntar på vårt bagage. Och varför finns det ingen i bagagehallen som kan förklara varför?”

Långa köer på storflygplatser

Denna helg ringlar långa köer även på andra storflygplatser i Europa. Vissa passagerare som flyger från Parisflygplatsen Charles De Gaulle har uppmanats att vara på plats tre och en halv timme innan avgång, skriver The Local.

Köpenhamns flygplats Kastrup meddelar att de har längre väntetider än vanligt, och uppmanar de passagerare som reser därifrån att vara ute i god tid.

