Flera utbrott av fågelinfluensa trots värmen

De döda skrattmåsar som nyligen hittats på främst öarna utanför slottet i Kalmar var smittade med fågelinfluensa av typ H5N1. Uppemot 1 000 fåglar har dött, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Fågelinfluensa har även upptäckts i Stockholmsområdet. Under april och maj har det rapporterats om sjuka och döda skrattmåsar vid bland annat Råstasjön i Solna och Lötsjön i Sundbyberg.

Tidigare i år konstaterades fågelinfluensa också bland fjäderfä på en gård i skånska Kävlinge, vilket ledde till att 22 000 djur avlivades.

– Det är ett virus som har cirkulerat i Europa i två, kanske tre, år och drabbat vilda fåglar. Men vi har inte sett den här massdöden hos skrattmås förrän under våren i Europa och sedan även i Sverige, säger Karl Ståhl, professor och statsepizootolog vid SVA.

”Perfekta förutsättningar”

Sjukdomen sprids via flyttfåglar. Att just skrattmåsar nu dör i stora antal beror på att viruset utvecklats till att drabba måsfåglar hårt, samtidigt som de häckar i kolonier tätt inpå varandra.

– Det är jättemånga fåglar på samma plats samtidigt. Det blir perfekta förutsättningar för viruset att spridas, säger Ståhl.

Egentligen trivs det här viruset bäst på vintern och våren i lägre temperaturer.

– Men när det är väldigt nära mellan individerna så hinner det spridas ändå.

TT: Hur oroande är det att det sker utbrott nu på sommaren?

– Förra sommaren såg vi samma scenario med andra häckande fåglar, inte skrattmåsar, på västkusten och på Gotland. Det var första gången man sett det i Europa, att det kommer in och drabbar häckande fåglar under hela sommaren i stora utbrott. Så klart är det lite oroande, för då har vi risken för utbrott under hela året och viruset hela tiden i Europa.

Smittskydd och biosäkerhet

Under vintern och våren fanns det krav på djurägare att hålla sina fåglar inomhus på grund av risken för fågelinfluensa. Enligt Karl Ståhl bedöms det i dagsläget inte finnas behov av särskilda restriktioner.

– De kraven finns inte nu, då risken ändå är högre under vinterhalvåret än nu. Däremot har Jordbruksverket gått ut med information till alla som har fjäderfä runtom det drabbade området i Kalmar, för att de ska skärpa till smittskydd och biosäkerhet, säger han.

För SVA:s arbete och övervakning av smittläget är det viktigt att både djurägare och allmänhet rapporterar in döda eller sjuka fåglar.

