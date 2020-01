Flera skjutna till döds i Tyskland

Enligt tyska tidningen Focus inträffade händelsen i ett värdshus i tyska Rot am See.

Den lokala polisen fick larm om händelsen 12.45 och inledde en stor insats vid byggnaden, där minst sex personer uppges ha dödats.

Det finns också rapporter om att flera personer hittades skadade vid byggnaden.

Gärningsmannen kunde gripas kort efter.

Tyska tidningen Focus skriver att gärningsmannen och offren ska ha känt varandra.

Situationen ska nu vara under kontroll.

”Väldigt tyst, lugnt område”

Rot am See är en liten tysk by med drygt 5000 invånare. Byn ligger mellan städerna Nürnberg och Stuttgart och tillhör förbundslandet Baden-Württemberg.

En kvinna som bor i området berättar till Focus att hon såg flera polisfordon köra förbi byggnaden och sprang ut på gatan för att prata med sina grannar.

– Det här är faktiskt ett väldigt tyst, lugnt område. Ingen förväntar sig att skott ska avfyras här, säger kvinnan som vill vara anonym.

Motivet bakom dådet är fortfarande oklart.

Skytten ska vara i 30-årsåldern.

16.30 väntas polisen hålla en presskonferens.

Texten uppdateras.

