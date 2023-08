Regnovädret Hans drog in över Sverige under söndagen och under natten till måndag var det få som lyckades undgå ovädret – totalt registrerades över 25 000 blixtar.

Även under natten till tisdag har ovädret gjort sig hört. I Åre har extremt stora vattenmängder orsakat skador på fastigheter och vägar under tisdagsmorgonen. Ett VMA utfärdades under morgonen och allmänheten har uppmanats att hålla sig inne.

Södra delarna av landet har också drabbats av nattens nederbörd. E6 har översvämmats i höjd med Kålleredsmotet, i Mölndals kommun. Det högra körfältet är avstängt i båda körriktningarna, enligt Trafikverket.

Högst ovanliga vattenflöden

SMHI har utfärdat flera röda vädervarningar under tisdagen gällande höga vattenflöden, på grund av de stora regnmängderna. De röda vädervarningarna är SMHI:s allvarligaste vädervarningar, som kan medföra fara för allmänheten och allvarliga skador på miljön.

De röda vädervarningarna gäller för Hallands, västra Kronobergs, västra Götalands, Värmlands och Örebro län. Hus, bilvägar och järnvägar kan påverkas av de extremt höga vattenflödena som kan orsaka översvämningar. De röda vädervarningarna är satta till och med onsdag.

Enligt SMHI handlar om flöden som i genomsnitt uppstår vart 50:e år eller mer sällan.

SMHI har även utfärdat flera orange vädervarningar för kraftigt regn och risk för översvämningar – över Himleån, Nedre Lagan, Höje å och Siljan.

I stora delar av södra Sverige ligger det även en gul vädervarning, SMHI:s lägsta varningsnivå, för kraftigt regn och kuling.

– Det är väldigt blåsigt i kombination med nederbörden, med flera gula vädervarningar, säger Johan Groth, meteorolog på Storm.

Inställda avgångar till Gotland

På grund av det hårda vädret ställer Destination Gotland in flera avgångar till och från ön under tisdagen, skriver färjebolaget på sin hemsida. Sex avgångar är påverkade.

Mer nederbörd kommande dagar

Nederbörden väntas vara omfattande även kommande dagar. Västra Svealand, Halland och delar av Götaland väntas bli hårt drabbade även under onsdagen.

– Där det redan kommit mycket kommer det att komma ännu mer i morgon, säger Johan Groth.

Prognosen visar på temperaturer mellan 15 och 18 grader i de södra delarna av landet.

SMHI:s vädervarningar • Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. • Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. • Röd varning Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten. Visa mer

Tropisk natt i norr

I kontrast till stormen väntas en riktig högsommarvärme i de nordligaste delarna av Norrland. Det är ett högtryck från Finland som dragit in över Norrland, som under natten haft en tropisk natt – där temperaturen inte understigit 20 grader.

– Idag blir det en riktig högsommardag i de nordligaste delarna. Det kan komma något lokalt åskoväder men annars blir det uppehållsväder, säger Johan Groth.

Även kommande dagar väntas störst solchanser i nordligaste delarna av landet, medan de södra delarna av Norrland får desto mer nederbörd.

– Vädret är stabilare desto längre norrut vi kommer, med temperaturer runt 20 grader.

Stabilare till helgen

Torsdag väntas vara sista dagen stormen Hans gör sig gällande. Till skillnad från tidigare dagar väntas det lugna ner sig över västra Svealand och Halland, medan Östersjöområdet och södra Norrland väntas få mer nederbörd på torsdagen.

Till helgen ser vädret mer stabilt ut.

– Det finns ett litet hopp om stabilare väder, men det är ingen superstabilisering. Det kan bli lite sol i helgen men det är fortsatt risk för skurar, men det blir en andningspaus.

