Flera republikaner trotsar Trump – ger stöd till Biden

En annan republikan som deltog under nattens konvent var New Jerseys före detta guvernör Christine Todd Whitman, som även stöttade Hillary Clinton under valet 2016.

– Det här handlar inte om Republikan eller Demokrat. Det handlar om en person. En person som anständig nog, stark nog att få vår ekonomi på rätt köl. En person som kan samarbeta med alla, Demokrater och Republikaner, för att få saker gjorda. Den personen är inte Donald Trump. Joe Biden är det, säger hon.

”Fruktansvärda konsekvenser”

Ohios före detta guvernör, republikanen John Kasich, gick hårt ut mot Trump och anklagade presidenten för att ha splittrat nationen.

– Många av oss har blivit djupt oroade över den väg vi tagit de senaste fyra åren. Det är en väg som lett till splittring, dysfunktion, oansvarighet och en växande bitterhet mellan invånare. Att fortsätta följa den vägen kommer att få fruktansvärda konsekvenser för Amerikas själ, säger han.

Den fjärde republikanen som gav sitt stöd till Biden var Susan Molinari som höll i keynote-talet vid Republikanernas konvent 1996.

Kort efter att de fyra republikanernas medverkan släppte Trumps återvalskampanj ett svar.

”De fyra republikaner som under kvällen medverkade på Demokraternas konvent är inget annat än användbara idioter för den radikala vänstern”, stod det i uttalandet enligt NBC News.

