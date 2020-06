Flera rasar över smeknamnet på Ardern – själv gillar hon det

I princip alla sportevenemang lamslogs av coronapandemin, men nu börjar restriktionerna lätta. Det firade rugbylaget Auckland Blues med att lägga ut ett jublande inlägg på sociala medier med texten:

”Den där känslan när tant Cindy säger att du får spela igen.”

Jacinda Ardern har hyllats nationellt och internationellt för sin hantering av coronakrisen och terrordådet i Christchurch förra året, och många som kommenterade rugbylagets inlägg tyckte ordvalet var opassande och respektlöst. Auckland Blues raderade tweeten och ändrade formuleringen på Facebook-inlägget till ”tant Jacinda”.

Radioproducenten kallar Jacinda Ardern ”babe”

Nyzeeländska radiostationen The Edge ringde upp premiärministern för att höra hur hon själv ser på smeknamnet ”tant Cindy” – och det visade sig att hon gillar det.

– Jag har verkligen inget emot det, sade Jacinda Ardern.

Premiärministern fick veta att många som ringer in till radiostationen också kallar Jacinda Ardern ”tant Cindy” och att uttrycket alltid verkar vara positivt menat. Jacinda Ardern avslöjade då att hon faktiskt har ett smeknamn till som hon inte berättat om – som hon fått av en person på just The Edge.

– Ja, jag tycker till och med att det är helt okej att din producent kallar mig ”babe” varje gång vi pratas vid i telefon, sade Jacinda Ardern till programledaren.

