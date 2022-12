Flera journalister som har rapporterat om Twitter och dess nya ägare, Elon Musk, verkar ha blivit avstängda från plattformen.

Twitterkontot för den konkurerande sociala medie-plattformen Mastodon, till vilken en del tidigare Twitter-användare har flyttat, tycks också ha stängts av.

I en rad tweets skrev Musk att det var förbjudet att dela information om var han befinner sig fysiskt. Samtidigt anklagade han journalister som han hävdade hade twittrat om hans position för att ha delat information som kan visa för potentiella mördare var han befinner sig.

Journalister från CNN, The Washington Post, Mashable och New York Times blev avstängda under torsdagskvällen. Alla hade nyligen publicerat artiklar om att Musk stängt av ett Twitterkonto som hade delat information från, för allmänheten öppen data, om var hans privata jet plan befann sig.

Alla dessa artiklar hade även poängterat dubbelmoralen i Musks förespråkande av yttrandefrihet samtidigt som konton han ogillar stängs ner.

