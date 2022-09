Flera döda i tyfonen Noru i Filippinerna

Noru, som är den kraftigaste tyfon som drabbat önationen i år, drog in över kustkommunen Burdeos i Quezon-provinsen under söndagskvällen lokal tid och fortsatte därefter mot Luzon-regionen, där över 52 000 människor fick evakueras, vissa av dem med tvång.

Fem hjälparbetare drunknade i provinsen Bulacan norr om Manila när en vägg rasade över deras båt när de försökte hjälpa boende som hamnat under vattenmassorna, säger provinsens guvernör Daniel Fernando i en radiointervju.

En äldre man rapporteras ha omkommit när han fastnade i ett jordskred i Burdeos.

Bara i Quezon-regionen har totalt 17 000 personer förts från sina hem till tillfälliga nödbostäder.

Huvudstaden drabbad

I området kring huvudstaden Manila, som drabbats av hårda vindar och intensivt regn, har mer än 3 000 personer evakuerats och offentliga verksamheter har stängts i förebyggande syfte. Där ser dock ovädret ut att ha lättat under måndagsmorgonen.

De nordliga provinserna Aurora och Nueva Ecija, som också härjats av Noru, är fortsatt strömlösa medan reparatörer jobbar för att få tillbaka elen.

Enligt landets energiminister Raphael Lotilla måste man nu bedöma skadeverkningarnas omfattning och koordinera katastrofarbetet, säger han i ett tv-sänt möte med president Ferdinand Marcos Jr.

Klassades som supertyfon

Presidenten passade å sin sida på att hylla dem som deltagit i arbetet med att evakuera människor i förebyggande syfte, vilket sannolikt räddat många liv.

Noru nådde sin topp under söndagen och klassades då som en supertyfon med en vindstyrka på 66 meter per sekund. På måndagen hade styrkan sjunkit till 24 meter per sekund.

Filippinerna drabbas årligen av cirka tjugo tyfoner och tropiska stormar. En av de dödligaste var supertyfonen Haiyan 2013, som tros ha kostat över 7 000 människor livet.