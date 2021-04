Fler yngre dör i covid-19 under tredje vågen

Trots en hög smittspridning och ett stort antal iva-vårdade den senaste tiden är dödstalen i covid-19 i Sverige under tredje vågen bara en tredjedel så höga som vid andra vågens topp runt nyår.

Den stora minskningen har skett i de äldsta åldersgrupperna, där en stor andel har vaccinerats de senaste månaderna.

I åldersgrupperna under 60 år är de inrapporterade dödstalen tvärtom högre nu än runt nyår, även om det fortfarande handlar om mycket få individer.

De senaste sex veckorna, mellan den 8 mars och den 18 april, har 64 personer under 60 år rapporterats avlidna med covid-19 som dödsorsak.

Under sex veckor vid andravågens topp i vintras, mellan den 8 december och den 18 januari, rapporterades 49 dödsfall bland personer under 60.

Socialstyrelsen: Inga fakta på bordet

Orsaken till de högre dödstalen i de yngre åldersgrupperna är okänd, säger Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen.

– Vi har inte några riktiga fakta på bordet ännu, men det kan ju ha att göra med att den mutation som nu är förhärskande verkar annorlunda. Vi håller på och analyserar och försöker få fram mer kunskap om det.

Irene Nilsson Carlsson syftar på den brittiska virusvarianten B.1.1.7, som har fått fäste i Sverige under början av året. Varianten har visats vara mer smittsam än den första varianten.

Men två nya studier, publicerade i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, gav inte stöd för en koppling mellan den brittiska varianten av coronaviruset och ett allvarligare sjukdomsförlopp.

Iva-läkaren: Inte fler yngre nu

De högre dödstalen bland personer under 60 tycks inte heller kunna förklaras av en högre smittspridning. I alla åldersgrupper var antalet bekräftade fall högre under den andra vågens topp än de har varit hittills under den tredje vågen, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Däremot är antalet intensivvårdade sedan någon vecka högre än någon gång under andra vågen.

Rafael Kawati är överläkare och sektionschef på centrala intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där antalet covidpatienter nu är högre än någonsin. Han har jämfört andelen av iva-patienterna som varit under 50 år under pandemins tre vågor.

– Under första vågen var en större andel under 50 jämfört med nu. Mellan andra vågen och nu är det ingen skillnad, säger han.

Inte heller Rafael Kawati kan säga säkert vad det beror på att dödstalen bland personer under 60 är högre under nu än under andra vågen.

– Något rakt svar har jag inte, säger han.

Minskade dödstal bland de äldsta – ökning bland de yngsta Dödsfall med covid-19 som dödsorsak i olika åldersgrupper under andra och tredje vågen. Alla åldersgrupper 8 december – 18 januari: 2 905 8 mars – 18 april: 917 Under 50 år 8 december – 18 januari: 17 8 mars – 18 april: 19 50–59 år 8 december – 18 januari: 32 8 mars – 18 april: 45 60–69 år 8 december – 18 januari: 117 8 mars – 18 april: 94 70–79 år 8 december – 18 januari: 582 8 mars – 18 april: 291 80–89 år 8 december – 18 januari: 1 292 8 mars – 18 april: 333 90 år och uppåt 8 december – 18 januari: 865 8 mars – 18 april: 135 Särskilt boende 8 december – 18 januari: 1 341 8 mars – 18 april: 118 Hemtjänst 8 december – 18 januari: 786 8 mars – 18 april: 246 Ej särskilt boende eller hemtjänst 8 december – 18 januari: 805 8 mars – 18 april: 553 I Socialstyrelsens statistik över dödsfall per datum redovisas inte olika åldersgrupper. Vi har därför utgått från de dödsfall som rapporterats in till Socialstyrelsen under de två sexveckorsperioderna. Rapporteringen kan ske upp till tre veckor efter att dödsfallen har inträffat. Visa mer