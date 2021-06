JUST NU: Kraftigt åskoväder drar in

Åskvädret väntas fortsätta under kvällen och kan enligt varningen medföra stora störningar i el- och telefontrafiken.

En klass 1-varning har sedan tidigare utfärdats för Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Nu har även delar av Västra Götaland sällat sig till listan. Och det åskar ordentligt, berättar Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

– Nu är det kraftiga skurar med åska på sina ställen.

Värst ser det ut att har varit över Örebro län.

– Det är en ganska stor blaffa här över Närke, säger Per Holmberg om väderkartan som visar åska över landet.

Kraftigt regn

I samband med åskan kommer det även att regna mycket och förekomma hårda byvindar.

Åskan har rört sig nordost.

– Nu under kvällen är det Örebro län som kommer påverkas under kvällen av åskan. Sen är det södra Dalarna som kan beröras under kvällen och natten. Men det går inte att utesluta skurar i västra Götaland och Västmanland.

Ovädret kommer avta under kvällen, säger Per Holmberg:

– Det blir mindre och mindre åska. Det brukar vara som mest aktivt under sena eftermiddagen och tidig kväll. Sen får det ingen energi från solen längre och då bromsar det upp. Så det kommer säkert lugna ner sig.

SMHI värmevarnar

Sedan tidigare har SMHI gått ut med en klass 1-varning om mycket höga temperaturer för flera län i Götaland.

– Vi varnar när vi har över 30 grader tre dagar i följd. Det ser ut som att vid det här tillfället kan temperaturerna vara på de här nivåerna i fyra dygn, sade Linus Karlsson, meteorolog på SMHI, till TT i fredags.

Risken för bränder i skog och mark är också mycket stor på flera håll i Götaland och Svealand. Även i Lapplandsfjällen varnas för risk för gräsbränder.

Det här betyder varningarna från SMHI