Fler tonåringar åtalas för mord och mordförsök

Antalet unga mellan 15-17 år som åtalas för inblandning i grova brott har inte varit så hög sedan 2019 enligt siffror från Åklagarmyndigheten som P1-programmet ” I lagens namn ” tagit del av, rapporterar Sveriges radio Ekot.

Under årets första sju månader har det förekommit 42 misstankar om mordförsök, jämfört med 38 under hela 2022. Mellan januari till juli handlar det om tolv brottsmisstankar om förberedelse till mord jämfört med två under hela förra året.

”Det stämmer väl överens med den bild jag har att det väldigt snabbt har gått väldigt långt ner i åldrarna där väldigt unga personer begår väldigt allvarliga brott. Det är en oerhört hemsk och sorglig utveckling, säger kammaråklagare Carl Mellberg till Ekot.

En förklaring kan vara att straffrabatten för personer mellan 18 och 21 år har tagits bort och därför rekryteras yngre personer som får kortare straff.

