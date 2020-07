Fler än 70 journalister avgår i protest i Ungern

I våras köpte en regeringstrogen affärsman aktier i Index.

För en månad sedan skrev tidningen att tidningens oberoende var i fara och under fredagen avgick över 70 journalister och redaktörer i protest.

I det öppna brev som publicerades i samband med massavgångarna under fredagen går det att läsa att sajtens oberoende är hotat.

”Förutsättningarna för att bedriva oberoende journalistik finns inte längre,” går det att läsa.

Massaavgångarna är följd på att den tidigare chefredaktören, Szablocs Doll, fick sparken i onsdags.

– Det var en gräns som korsades, säger Veronika Munk, biträdande redaktör till The Guardian.

En av de sista fria tidningarna i Ungern

Index ansågs vara ett av de sista fria medierna i Ungern, EU:s näst värsta land när det kommer till pressfrihet enligt organisationen Reportrar utan gränser.

I det öppna brevet går det att läsa följande:

”I flera år har vi sagt att det finns två villkor till att Index är oberoende: att det inte förekommer några påtryckningar utifrån gällande innehållet eller påtryckningar kring vilken personal som arbetar på tidningen. Att sparka Szablocs Doll bröt mot vårt andra villkor.”

Utrikesministern slår ifrån sig

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó fick under ett besök i Portugal under fredagen frågor om sparkningen av Szablocs Doll. Han kallade anklagelserna om att regeringen ska ligga bakom det för ”osanna”, enligt The Guardian.

Věra Jourová, tjeckisk EU-kommissionär med ansvar för bland annat rättsliga frågor, kommenterade det hela så här:

– Jag uttryckte stor oro över medias situation i allmänhet i Ungern, och Index situation specifikt, enligt The Guardian.