De senaste dagarna har Expressen och Expo avslöjat sammanlagt fjorton SD-politiker som varit medlemmar i nazistiska organisationer eller som på ett aktivt sätt spridit nazistisk eller grovt antisemitisk propaganda på nätet.

Två av dem - Christian Luckmann i Ängelholm och Pierre Ingesson i Jönköping, som både hade ett förflutet inom Nationalsocialistisk front - meddelade direkt till Expressen att de lämnar politiken.

I går berättade partiet att det inlett personärenden mot sju andra avslöjade SD-politiker och att dessa uppmanats att lämna partiet.

Under fredagen avslöjade Expressen och Expo fem andra SD-politiker som spridit nazistisk och antisemitisk propaganda på nätet. En av dem - Per Olsson i Oskarshamn som bland annat spred Hitlerbild och en nedsättande bild på Anne Frank - har redan meddelat att han lämnar politiken, vilket ETC var först med att uppmärksamma.

Ser allvarligt på nazikopplingarna

Från partiet meddelas nu att de övriga fyra uppmanas att lämna Sverigedemokraterna. Pressekreteraren Christian Krappedal skriver i en kommentar:

"Partiet ser mycket allvarligt på dessa uppgifter. Vi har därför väckt personärenden i samtliga av dessa fall och deras medlemskap kommer under hanteringen vara avstängda. Vi kommer be Länsstyrelsen att ogiltigförklara de kandidaturer som står skrivna på listorna. Som ogiltigförklarad kommer man inte kunna kandidera för partiet i det kommande valet."

UTESTÄNGS. Martin Sihlén, SD, Örkelljunga. UTESTÄNGS. Birgitta Carlsson, SD, Norrköping.

Bland dem som nu uppmanas att lämna partiet finns SD-politikern Martin Sihlén i Örkelljunga som i flera inlägg på Facebook berömde Adolf Hitler och Birgitta Carlsson, SD-politiker i Norrköping, som gång på gång vände sig till nazister med uppmaningen om att de måste "enas" i kampen.

Godkändes av SD

Andreas Olofsson, tidigare lokal ledare för Nationalsocialistisk Front, NFS, nu på plats fyra för SD i Klippan, har också ombetts lämna partiet. De har väckt personärende mot honom och bett länsstyrelsen att ogiltigförklara hans kandidatur. Men till Aftonbladet säger Olofsson:

– Jag finner inga skäl alls att lämna partiet frivilligt. Jag tänker sitta kvar.

Olofsson, som säger att han tar avstånd från sin tid i NFS, hävdar att han utreddes och godkändes av SD:s medlemsutskott i januari i år.

– Jag lade alla kort på bordet och berättade allt, från när jag var 12 år, medlemskapet i NSF och allting, säger han till Aftonbladet. Medlemsutskottet godkände mig. Även kommunföreningen skrev ett utlåtande och godkännande.

Thomas Jelinek, som också har ett förflutet i NFS och nu kandiderar för SD i Klippan, påstår att han redogjorde för sitt nazistiska förflutna till SD:s kommunförening och efter det blev godkänd att representera partiet.

Trots uppmaningen att lämna partiet avser också Jelinek att sitta kvar, meddelar han i ett sms till Aftonbladet.

Bildt: ”Obehagligt”

Nazistavslöjandena har lett till starka reaktioner från andra partier.

– Det är fullkomligt vedervärdigt av de här SD-politikerna och det märkliga är att Jimmie Åkesson har sagt att de har nolltolerans i partiet men det här händer gång på gång. Det är inte bara vanliga medlemmar utan förtroendevalda och kandidater som avslöjas med att hylla Hitler och raljera över Förintelsen. Det är fruktansvärt, säger Liberalernas Jan Björklund.

Centerledaren Annie Lööf skriver på Twitter:

"Skamligt. Ytterligare ett bevis på att detta är ett avgörande värderingsval. Det är allvar nu. Rösta för anständighet. För medmänsklighet."

Förre utrikesministern och statsministern Carl Bildt, M, skriver på Twitter:

"Det är obehagligt att individer med dessa åsikter finns på valsedlar i detta val. Det utmanar anständigheten i vårt Sverige."

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Jimmie Åkesson säger till Expressens Magnus Falkehed att partiet "jobbar oerhört hårt med att hålla rent". Flera av de avslöjade har fram till för några månader sedan fortsatt att sprida nazistisk och antisemitisk propaganda, men SD-ledaren säger om de partikamrater som är sprungna ur den nazistiska miljön:

– Bara för att man gjorde något dumt, för att man var till exempel nazist, islamist eller kommunist i sin ungdom eller i sina tonår måste inte det innebära att man diskvalificerar sig från all typ av samhällsdeltagande resten av livet. Det avgörande för mig är hur trovärdig man är i sitt avståndstagande. Kan man på ett trovärdigt sätt visa att man är till exempel Sverigedemokrat på riktigt i dag, då hamnar saker och ting i ett annat ljus.