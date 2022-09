Filmer på misshandlad flicka sprids på nätet

En film som påstås visa hur en mamma misshandlar sin dotter i treårsåldern sprids på sociala medier.

Under måndagskvällen fick polisen i Blekinge in en stor mängd anmälningar och under kvällen kunde de identifiera den misstänkta kvinnan och gripa henne.

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, misstänks nu för grov misshandel.

Men den som sprider filmen på misshandeln kan också göra sig skyldig till brott.

– Man ska inte sprida det här materialet för det är ett integritetsbrott, säger Thomas Johansson, kommunikatör hos polisen i Blekinge och nordöstra Skåne.