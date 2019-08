”Denna ständigt skrattande kvinna”, ”ändå vill man hellre identifiera sig med glada Filippa Reinfeldt-typer i fula Odd Molly koftor än metall-Stefan” och ”Filippa Reinfeldt känns lite som flickan som leker alltid vara glad-leken”.

Beskrivningarna, saxade från en ledartext från Aftonbladet, en intervju i DN och från en tidigare SVT-profils blogg, är bara ett par exempel i mängden: Filippa Reinfeldt beskrivs påfallande ofta som ”den glada, skrattande kvinnan” i medierna – nästan oavsett sammanhang.

– Vad förväntar man sig? Det är svårt att göra mig till en grå, allvarlig man. Eftersom jag inte är en grå, allvarlig man. Jag försöker nog inte vara någon annan än jag är. Och jag är väl... grundglad?

Det tidigare sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, 52, har valt riksdagen som plats för intervjun och lyckats gå in i den hårt bevakade byggnaden utan besöksbricka, vilket vakterna – som känner igen henne och benämner henne vid förnamn – artigt noterar när vi senare lämnar byggnaden och skämtar med att: ”hon ju är betrodd och så, men...”

Det är fem år sedan som hon lämnade politiken och som folkvald har hon aldrig jobbat här i riksdagen. Ändå har Filippa Reinfeldt på gott och ont lyckats hålla sig kvar i offentligheten; i tidningarna och – åtminstone som samtalsämne – i sociala medier. Så sent som i somras stod hon på scenen på Kallbadhuset i Visby under Almedalens omtalade och stundtals kritiserade ”DJ-battle” tillsammans med Per Schlingmann, tidigare bland annat kommunikationschef och partisekreterare för Moderaternas och som tillsammans med Fredrik Reinfeldt mejslade fram ”Nya moderaterna”.

Filippa Reinfeldt är en person som engagerar. Något hon också själv noterat.

– Jag kanske är för glad (skratt)? Nä, jag skojar. Men det kanske är för att jag blev ganska namnkunnig som politiker tidigt. Både genom Moderaterna, men också genom den borgerliga majoriteten jag ledde i Täby. Och så var jag en av Sveriges mest kryssade politiker i många val – om inte den allra mest kryssade. Jag vet inte, det kanske stör?

SYNS. Tillsammans med Per Schlingmann vann Filippa Reinfeldt årets ”DJ-battle” i Almedalen. Foto: SVEN LINDWALL

Du förlorade kampen om att bli finanslandstingsråd i Stockholms län 2014 och lämnade politiken i samband med det. Hade du något annat val än att lämna då?

– Jag ville ta ett helhetsansvar och tänkte att det fick bära eller brista. Och det bar inte hela vägen. Då kände jag att jag ville – och behövde – göra något annat för egen utveckling. Så det var aldrig ens aktuellt för mig att signalera att jag hade velat göra något annat. Jag var färdig då.

Har du många fiender inom politiken?

– Det tror jag inte. Men baksidan med politiken är att kakan är hundra procent. Det vill säga att den ska fördelas mellan de som ska vara med. I näringslivet är det ju tvärtom, där kan man vara glad åt andras framgångar så att alla kan växa. Så ser det inte riktigt ut i politiken.

VÅRDKRISEN. ”Vi kommer inte kunna klara av att ha så mycket medarbetarfyllda sjukhus över hela Sverige för att klara hela Sveriges befolkning, utan vi måste se till att vi koncentrera den mest avancerade sjukvården och sedan exempelvis ha mer digitaliserad vård”, säger Filippa Reinfeldt som menar att vården är alldeles för sjukhustung i dag. Foto: OLLE SPORRONG

***

Den 8 april 2008 fattade landstingsfullmäktige i Stockholm beslutet om att bygga Nya Karolinska Solna, NKS, som nu – lite mer än tio år senare – bland annat fått epitetet ”världens dyraste sjukhus”. Detta efter att slutnotan för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset fram till år 2040 har beräknats till ungefär 61 miljarder kronor.

Sjukhuset har också kantats av en rad skandaler, inte minst av både oväntade och dyra extrautgifter, som bland annat SvD rapporterat om: 93 000 kronor för att sätta upp ett nytt hyllplan på hjärtintensiven, 143 000 kronor för att flytta en vattenkran och 600 000 kronor för att bygga om en entré för att bara nämna några. Och då har vi inte ens nämnt konsultavgifterna som uppges ha kostat en kvarts miljard.

I en ledartext i Aftonbladet har Filippa Reinfeldt bland annat kallats för den politiker ”som förmodligen kostat svenska skattebetalare allra mest”.

Tycker du att det blev för dyrt?

– Jag vet inte. Det inte är jämförbart med kostnader eller driftskostnader för andra sjukhus, eftersom det här är en annan finansieringsmodell. Dessutom byggs det inte så här stora sjukhus i Sverige särskilt ofta.

”Bygget av NKS har inte blivit dyrare än vad landstinget räknat med” och ”vi har ordning och reda på ekonomin och våra avtal”. Så sade du i en intervju med DN 2014. Står du fortfarande bakom citaten?

– Ja. De här 60 miljarderna som ibland dyker upp, att det gått från 14 till det... Jag skulle inte säga att de som hävdar det gör det medvetet – för det vore väldigt fult – men de kanske är omedvetna om att de blandar ihop en investeringsbudget med en investerings- och driftsbudget?

– De uppgifter som Stockholms läns landsting lämnar ifrån sig nu säger att de inte har dragit snett vad gäller investeringsbudget. Tvärtom ligger den still. Sedan har landstingsfullmäktige fattat en del tilläggsbeslut, som till exempel handlar om en påbyggnad som ger 80 nya vårdplatser samt att man investerar mer i befintliga byggnader, vilket man först inte hade tänkt. Man har också utökat grundbeställningen för att få mer hälso- och sjukvård än vad landstinget tog beslut om. På så sätt har det kostat lite mer.

Skulle du ha gjort något annorlunda om du fick göra om det?

– Det vet jag inte. Sjukhuset godkändes ju efter en bred politisk överenskommelse i full enighet mellan dåvarande finanslandstingsråd och dåvarande oppositionsledare, och man kom fram till att det här var det bästa beslutet man kunde fatta.

KRITIK. Kronprinsessan och Filippa Reinfeldt när bygget av Nya Karolinska drog i gång 2010. Foto: SUVAD MRKONJIC

Hur trött är du på att få svara på frågor om detta?

– Ja, det blir ju lite konstigt att svara på frågor om NKS eftersom jag aldrig har varit ytterst ansvarig för NKS. Jag var bara en av landstingets 149 ledamöter, från Vänsterpartiet till Kristdemokraterna, som i full politisk enighet godkände bygget av Nya Karolinska. Jag var själv inte kvar i politiken när sjukhuset var färdigbyggt. Därför är det svårt för mig att svara på frågor eller kommentera arbetet som mina efterträdare jobbade med. Som sjukvårdslandstingsråd ansvarade jag för beställning av sjukvård till Stockholms alla sjukhus, men jag lämnade politiken många år innan NKS öppnade.

– Men det så här det ser ut. Jag sa till någon häromdagen att ”vi får väl se 2040”. Det är inte mycket man kan göra nu. Jag är övertygad om att det här kommer att bli ett sjukhus i världsklass. En kronjuvel i svensk hälso- och sjukvård.

Har kritiken försvårat för en comeback för dig?

– Det vet jag inte riktigt. Men jag tycker att man ska vara lite försiktig med att kritisera det. Man ska komma ihåg att det är ett fantastiskt sjukhus och att det – i runda slängar – är 15 000 människor som jobbar där. Jag tycker att det är härligt om de får vara stolta över den arbetsplats de jobbar på. För de gör ett helt fantastiskt jobb i en otroligt fin arbetsmiljö, med kanske den modernaste utrustning vi har i svensk hälso- och sjukvård.

Vi reser oss från fåtöljerna utanför riksdagen kammare för att ta bilder.

– Jag har inte druckit kaffe på hela dagen, säger Filippa Reinfeldt samtidigt som hon skrattar och sneglande på den helvita kostym hon har på sig för dagen.

Hon återkommer till mediebilden om henne som ”den skrattande kvinnan” vi just pratade om.

– Du måste väl ha träffat nästan alla politiker. Försöker inte alla vara glada?

***

Under de fem år som Filippa Reinfeldt var borta från heltidspolitiken säger hon att hon inte förrän nu – åtminstone från den tidigare partiledaren Anna Kinberg Batra eller från den nuvarande Ulf Kristersson – fått några erbjudanden om att återvända. Däremot säger hon att hon heller inte ”gått runt och tänkt att hon ska komma tillbaka”.

Men i våras kom frågan som hon inte kunde motstå: att bli Moderaternas talesperson i HBTQ-frågor. Att hon tackade ja innebär nu att hon troligen kommer att behöva dra ner på jobben inom näringslivet, som framför allt består i affärsutveckling för fastighetsbolaget Vecturas, säger hon. Om man ska se detta som en smygstart på en hundraprocentig återgång till politiken låter hon däremot vara osagt.

– Det har jag faktiskt inte tagit ställning till om jag ska vara ärlig.

***

NY ROLL. På frågan om detta bara är en ”mjukstart” på en ny, politisk karriär svarar Filippa Reinfeldt: ”Det vet jag inte. Det har jag faktiskt inte tagit ställning till om jag ska vara ärlig”. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Innan valet 2018 var Filippa Reinfeldt helt säker på att det skulle bli maktskifte med Ulf Kristersson som ny statsminister. När det inte slutade så blev hon förvånad – men framför allt besviken, säger hon.

– Aktat det valresultat som blev var man tvungen att hitta någon form av lösning, men man har ju jobbat i minoritetsregeringar tidigare i det här landet. Det hade vi naturligtvis kunnat få fram även den här gången. Om man hade velat.

– Man kanske också hade kunnat föra mer diskussion med Miljöpartiet, men uppenbart ville ju inte Miljöpartiet.

Innan du och Fredrik Reinfeldt skilde er var ni ett så kallat ”powerpar” i politiken. Upplever du att det fanns några nackdelar för din egen politiska karriär av att vara gift med statsministern?

– Det kanske det kan vara. Och vara två vuxna i familjen som jobbar mycket var ju inte unikt för oss, men politiken bygger mycket på att man är ute och pratar och träffar människor när de flesta är lediga från sina arbeten. Och då är det ju mycket kvällar och helger. Så det är klart, med två vuxna personer i en familj med tre barn blir det ju inte plättlätt. Så kan man väl säga.

Efter att Fredrik Reinfeldt lämnade politiken 2014 har hans gärning som statsminister och partiledare delvis kritiserats öppet inom borgerligheten likt ”ett borgerligt fadersmord”, inte minst för flykting- och migrationspolitiken.

Bland annat har Sven Otto Littorin, som var arbetsmarknadsminister i Fredrik Reinfeldts regering, uttryckt att ”hans irritation funnits länge” men att han hållit tyst ”av respekt för att man ska låta gamla partiledare och andra partigängare glida in i dimman”.

Du har sagt att Fredrik Reinfeldt är en av de bästa statsministrar vi haft. Vad tänker du när partikamrater säger så i efterhand?

– Jag tycker att det är lite enögt. När man gör den typen av värderingar måste man se till en hel period. Jag står för det. Och därmed inte att jag sänker eller misskrediterar andra. Jag tror att det är ett av – om inte det – svåraste ämbetet man kan ha. Det tycker jag att man ska ha en stor respekt för. Det finns en mängd väldigt svåra beslut som man ska fatta i den rollen. Och det är klart att inte alla var nöjda med de beslut som den regeringen fattade. Annars hade ju alla röstat på den regeringen, och de förslagen.

***

Vi tar oss ut från riksdagen för att ta bilder utanför den entré som Filippa Reinfeldt korar till ”Stockholms vackraste”: entrén till det gamla riksdagshuset. Hon sätter sig på den svarta kalendern för att de vita byxorna inte ska bli smutsiga. När det är dags för stående bilder igen langar hon i ett kast i väg den till pressekreteraren som står ett par meter bort.

Hon kan fortfarande inte riktigt släppa det där om hon så så ofta beskrivs som ”en så väldigt glad person” som hon den senaste timmen blivit extra varse om.

– Är de lite förminskande kanske?

TIDIGARE LIV. ”Jag tror att många som har jobb som ungefär tidsmässigt såg ut som våra upplever att det är svårt att jobba mycket och ha familj”, säger Filippa Reinfeldt om det tidigare livet med dåvarande statsministern. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN