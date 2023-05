Sommar och sol innebär lättare klädsel – till mångas glädje.

Men inte för alla.

Lanthandlaren Pär Renevall i Tolg har flera gånger haft kunder som dykt upp i bara badbyxor eller bikini. Därför bestämde han sig för att sätta upp en skylt med uppmaningen: ”I denna affär så har vi skor och kläder på oss!”, som TV4 var först med att berätta om.

– När man är i en livsmedelsbutik där vi hanterar öppna livsmedel är det inte så fräscht och trevligt om man är halvnaken, säger han.

När det gäller just skorna menar Pär Renevall att det också är en fråga om säkerhet, eftersom det kan finnas spår av glassplitter från tappade flaskor på butiksgolvet.

Kunder har dykt upp i badkläder

Lanthandeln ligger flera kilometer från närmsta strand, men har ändå haft problem med badklädda kunder. Däremot ligger butiken mitt ute på landet.

– Åker man in till vår närmsta stad Växjö så tror jag inte att det är ett problem där överhuvudtaget. Om man går in på en Ica-, Coop- eller Willysbutik så tror jag det är väldigt sällan någon springer in barfota och i bikini. Så då behöver man inte göra det på landet heller, säger Pär Renevall.

Väckt reaktioner på sociala medier

Skylten har fått stor uppmärksamhet och väckt reaktioner både på plats vid butiken och i sociala medier.

Enligt Per är den absoluta majoritet av reaktionerna positiva. Men det finns några som ifrågasätter skylten.

– Jag fick en kommentar på nätet att ”vi föddes nakna”. Men då svarade jag ”men du föddes ju inte i en butik iallafall”.