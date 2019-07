”Det gick inte att tvätta borta det svarta hakkorset på dörren.

– Så vi fick köpa en ny dörr, berättar Yasmine Bladelius.

Kvällen före hade hon talat om den växande rasismen i Europa på ett stort arrangemang i hemstaden Helsingborg.

Yasmine Bladelius minns känslan när hon förstod att människor som hatar henne hade besökt bostaden mitt i natten.

– Det var omtumlande och surrealistiskt. Och jag blev jättearg.

Men det var inte första gången okända människor besökte hennes bostad.

– Det hade varit ganska många incidenter – med hat och hot. Det var flera händelser som ledde fram till hakkorset, säger hon.

– Jag hade ett ganska omfattande polisiärt skydd vid den tiden.

Avstod från flera debatter i valrörelsen

När politiker tystnar eller avstår från debatter och diskussioner på grund av hot, hat och trakasserier hotas demokratin.

Yasmine Bladelius, som tidigare var ordförande för Republikanska föreningen – en partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkar för att Sverige ska avskaffa monarkin som statsskick – är en av dem som avstått.

– Inför valet 2014 valde jag att avstå från flera debatter, säger hon.

Oftast handlade det om invandring.

– Jag är kvinna, antirasist och dessutom aktiv republikan. Då kommer hatsvansen oavsett.

Niklas Svensson och Yasmine Bladelius. Foto: OLLE SPORRONG

Det händer fortfarande att hon avstår vissa ”känsliga” debatter. Debattklimatet har blivit ”mycket tuffare” de senaste åren, menar hon.

Och det är inte bara anonyma hatare som hör av sig via sociala medier. Yasmine Bladelius har trakasserats och förföljts av en 62-årig man i flera år.

Vid något tillfälle tog han sig till lokaler där han trodde att hon skulle dyka upp – och han sökte också medlemskap i Republikanska föreningen, under hennes ordförandeskap.

Mannen skickade en penisbild till henne via Facebook

I april förra året fick hon nog och bestämde sig för att polisanmäla.

– Då hade han skickat en så kallad ”dickpic” i ett privat meddelande på Facebook, berättar Yasmine Bladelius.

För bara ett par veckor sedan fick mannen ett strafföreläggande på 40 dagsböter för sexuellt ofredande.

– Jag vet inte vad jag kan förvänta mig när jag öppnar något jag fått skickat till mig. Det är obehagligt och påverkar min vardag. Han blandar även in mitt privatliv och barn, sa hon i polisförhöret – och åklagaren på Riksenheten för säkerhetsmål lyssnade.

Enligt åklagaren har 62-åringen kränkt och ofredat riksdagspolitikerns sexuella integritet genom att oombedd skicka en penisbild till henne.

Mannen skickade ett sista meddelande till henne efter att Säkerhetspolisen besökt honom.

”Jag har lovat att inte kontakta dig mer”, skrev han – och sedan dess har det varit lugnt.

Yasmine Bladelius är bara en av flera hundra politiker som utsatts för våld, hot eller trakasserier under den senaste femårsperioden.

Unik undersökning: Var femte politiker utsatt för våld, hot eller trakasserier.

894 politiker har utsatts för våld, hot eller trakasserier

Expressen skickade i början av juni en enkät till förtroendevalda politiker med uppdrag i kommuner, regioner, riksdagen och Europaparlamentet.

Av 4 126 svarande uppgav 903 politiker att de utsatts för våld, hot eller trakasserier sedan 2014.

– Vi vet att hoten och hatet ökar, och brotten blir allt grövre. Samtidigt hör jag från både yngre och äldre att de tvekar om att engagera sig politiskt. Det är jäkligt allvarligt, säger Yasmine Bladelius.

Yasmine Bladelius (S). Foto: OLLE SPORRONG

– Vi får aldrig acceptera det här. Motståndet måste trappas upp. Vi måste fortsätta bli arga.

Det som hänt Yasmine Bladelius har också gått ut över familjen.

– Barnen får inte öppna brev eller ens brevlådan, och vi visar inte ansikten på barnen i sociala medier.

Efter allt som hänt, har du funderat på att lämna politiken?

– Nej, men jag har full förståelse för att många gör det. För mig sitter det i ryggraden, jag kan inte lämna och låta hatet vinna.

DEMOKRATIHOTET 903 politiker har utsatts för våld, hot eller trakasserier sedan 2014. 713 politiker uppger att de under de senaste fem åren undvikit debatter eller diskussioner på grund av rädsla eller oro. 313 politiker har någon gång under de senaste fem åren funderat på att lämna politiken på grund av våld, hot eller trakasserier.

Totalt har cirka 4 126 förtroendevalda politiker i hela landet svarat på Expressens enkät. De är ledamöter i riksdagen, Europaparlamentet, regionerna, kommunstyrelser, kommunfullmäktige, kommunala nämnder och i domstolar. Visa mer Visa mindre

Utsatta politiker

Cia Bentele (L).

Cia Bentele (L), 43, sitter i kommunfullmäktige i Sigtuna.

– En pistolattrapp låg utanför porten riktad mot min dörr. Jag har barn och vill inte att de ska råka ut för något på grund av mitt politiska engagemang.

Camilla Janson (S) Foto: RICKARD KILSTRÖM / RICKARD KILSTRÖM

Camilla Janson (S), 54, sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Upplands-Bro.

– Under en period på några månader var det personer som gick in i min trädgård nattetid. Våra hundar väckte mig genom att skälla och morra ut mot altanen. Vid något tillfälle kunde jag se skuggor som sprang i väg. De lämnade efter sig cigarettfimpar och mina utemöbler hade flyttats om. Jag informerade säkerhetschefen i kommunen om detta. Jag har polisanmält dödshot som framförts via mejl och förtal via Facebook.

Regis Cabral, S.

Regis Cabral (S), 65, nämndeman, Piteå:

– En person kastade en vätska genom brevlådan till vår lägenhet i centrala Piteå. Vi kunde sedan se en person som sprang nedför trappan. Vi ringde polisen, som svarade snabbt. Det var under en tid när flera politiker i Piteå hade fått brev med bilder på kikarsikte och gevär.

.Regis Cabral (S)

Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot, Stockholm.

– Hot framställdes via sociala medier att man skulle åka hem till min adress och skjuta den som öppnar dörren. Det uppfattade jag som hot både mot mig och mot min familj. Larm installerades och jag hade personlarm under ett antal veckor. Jag polisanmälde och det gick till domstol men ogillades. Jag överklagade men utan dom, bara en skrivning om att det personen gjort var mycket dumt. Jag var förföljd då jag var ute och sprang, min bil var förföljd när min kollega körde den, jag hade påhälsning på tomten hemma. I sociala medier var det stor debatt och mycket förtal, dock inte i tillräcklig skala för att gå vidare med. Det var en helt tokig tid.

Peter Kovacs (M). Foto: 15NY2 Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Peter Kovacs (M), 53, tidigare kommunalråd, ledamot i kommunfullmäktige, Höganäs.

– Jag vaknade en natt av larmet på bilen. När jag kom ut var bilen sönderslagen. Alla rutorna var krossade. Vid två tillfällen har någon placerat mindre bomber i min brevlåda. Polisen var snabbt på plats och sökte med hundar efter gärningsmännen, men utan resultat. En gång fick jag ett mordhot som hade skrivits under av den som skickade det, och han dömdes senare.

--

Peter Freij (M). Foto: LARS BREDENBERG / Lars Bredenberg

Peter Freij (M), 58, sitter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Tyresö:

– Jag har fått bilder på vapen och varningar via Facebook. Inför EU-valet nu i maj kom en person fram och spottade på min hustru när hon delade ut valmaterial. Vi polisanmälde eftersom vi hade registreringsnumret på bilen som tillhörde gärningsmannen, men nu har vi fått veta att utredningen lagts ner. Det känns inte bra att vi ska behöva möta den här personen på Ica. Vi sover hemma med larm på övervåningen, om någon tar sig in, och vi funderar nu också på att sätta upp utomhuskameror. Men det är dyrt, och vi är vanliga människor.

--

David Josefsson (M). Foto: RIKSDAGEN / RIKSDAGEN

David Josefsson (M), 36, riksdagsledamot från Göteborg.

– Det var under valrörelsen förra året, vid valstugorna vid Stora teatern i centrala Göteborg. Vi är ganska många, både valarbetare och väljare samlade när plötsligt en man dyker upp från ingenstans och skriker: Nu alla jävla moderater, försvinn härifrån med en gång eller jag tänker döda er allihop. Polisen skickade en patrull och kunde gripa honom ett hundratal meter därifrån. Jag har fått så kallad underrättelse om att åklagaren har väckt åtal men datum för förhandling är inte bestämt.

Mattias Bengtsson (SD).

Mattias Bengtsson (SD), 42, sitter i kommunfullmäktige i Ulricehamn.

– Dödshoten kom i samband med valet 2014. Jag fick två anonyma telefonsamtal där en röst uttalade dödshot samt att han skulle ”knulla min mamma”. I samma val blev min dåvarande bil, en Saab 9-5, vandaliserad genom att man slog sönder backspeglar och lyktor på bilen samt lade spikar under däcken. Detta polisanmäldes givetvis men man lade ner det omgående då man ansåg att brotten inte kunde utredas. Under tiden mellan valen 2014 och 2018 har jag mest fått utstå hat från personer som spottat på mig och ropat okvädningsord.

Tobias Andersson (SD). Foto: RIKSDAGEN / RIKSDAGEN

Tobias Andersson (SD), 23, riksdagsledamot, Skövde:

– Jag har fått hot om våld både online och i verkligheten. Jag har också fått knuffar och dryck hälld över mig. Spottloskor har varit mer eller mindre återkommande i samband med kampanjande, men mer frekvent 2014 än i år. Det vanliga är att någon går förbi och spottar. Det har på sin höjd träffat mina kläder och jag har aldrig bemödat mig med att anmäla då jag inte upplevt mig seriöst hotad. I verkligheten har det skett flertalet gånger att personer uttryckt sig hotfullt, både i samband med kampanjande och i utemiljöer. Jag har haft personlarm sedan 2015 och har nyttjat det några gånger.

--

Rickard Nordin (C). Foto: RIKSDAGEN / RIKSDAGEN

Rickard Nordin (C), 36, riksdagsledamot, Göteborg.

– Det senaste var ett skriftligt hot undertecknat NMR som innehöll dödshot. Spåren från det brevet ledde dock ingen vart. Det som lett längst var ett hot som skickades till min hemadress efter att jag i en debattartikel kritiserat en partikamrat till vederbörande. Det ledde till rättegång och domstolsförhandlingar där han tyvärr friades i mitt fall, men fälldes för andra brott. Jag har i båda dessa fall tagit breven till riksdagens säkerhetsenhet som tagit det vidare till Säkerhetspolisen och gjort polisanmälan.

Hanna Gunnarsson (V). Foto: RIKSDAGEN

Hanna Gunnarsson (V), 36, riksdagsledamot från Lund.

– Hoten i sociala medier har varit allt från förtäckta hot om att jag ”ska bort” till olika former av könsord och nedsättande uttryck. Jag har blockerat väldigt många konton på den högerextrema kanten så det grövsta ser jag tack och lov inte. I augusti 2016 sattes det upp affischer med mitt ansikte och med budskapet ”Hanna Gunnarsson lär vara borta imorgon”. Jag har polisanmält några händelser, bland annat affischerna.

Gunilla Lauthers (V).

Gunilla Lauthers (V), 77, ersättare i kommunfullmäktige, Vaxholm:

– I valrörelsen 2014 kom en man med krycka och stack kryckan i bröstet på mig och sa att sådana som jag inte borde finnas.

Peder Westerberg (L).

Peder Westerberg (L), 53, sitter i kommunstyrelsen, Umeå:

– Jag har blivit förföljd och har en nära kontakt med polisen. Jag har blivit tillsagd att jag ska polisanmäla om det är något hotfullt och jag gjorde det när någon hade skruvat bort bultarna på vänster framdäck. Polisen har agerat otroligt bra och jag känner att jag har ett starkt stöd där. Men jag kan inte berätta allt, det finns orsaker till det.

Mariah Ben Salem Dynehall (L).

Mariah Ben Salem Dynehall (L), 45, sitter i kommunfullmäktige i Göteborg:

– Jag och min då elvaåriga dotter fick veta att alla mina personuppgifter, uppdrag, adress med mera lagts upp på den högerextrema sajten Gangrape Sweden. Jag blev helt chockad och naturligtvis rädd. När jag själv gick in och kollade fick jag ännu en chock. Bland alla uppgifter om mig ser jag att min dotters mobilnummer finns med. Efter detta är jag också ytterst försiktig med vilka debatter jag vågar ta och var jag synliggör mitt engagemang för frågor kring rasism, högerextremism, jämställdhet, mänskliga rättigheter, näthat och hbtq-frågor.

Tilägg/Expressen granskar Demokratihotet I morgon: SD-politikern dödshotades som höggravid – nu undviker hon debatter. Onsdag: M-toppen jagades av stalker – nu överväger hon att lämna politiken. Torsdag: Säpochefen och rikspolischefen kommenterar granskningen. Fredag: Statsminister Stefan Löfven och M-ledaren Ulf Kristersson om Expressens granskning. Visa mer Visa mindre

LÄS MER: Brotten som hotar den svenska demokratin