FHM:s nya scenario – 69 000 fall om dagen

Folkhälsomyndighetens två nya scenarier visar på en fortsatt kraftig smittspridning de närmaste veckorna.

– Nya data visar att smittspridningen kommer att nå en topp i slutet av januari, säger Anders Tegnell på torsdagens pressträff.

Scenario 0 utgår ifrån att vaccinationseffekten mot att smittas med omikron uppgår till 20 procent efter två doser och 70 procent efter tre doser. Då beräknas antalet nya fall ligga på omkring 47 000 per dag i slutet av januari.

Som jämförelse rapporterades det in 25 215 nya sjukdomsfall den 12 januari – vilket var den högsta siffran under hela pandemin.

– Vi kommer peaka med 47 000 fall om dagen när det är som värst i det här scenariot, säger Anders Tegnell.

I scenario 0 utgår Folkhälsomyndigheten från att skyddseffekten efter två doser är 20 procent och efter tre doser 70 procent. Då väntas antalet fall ligga på 47 000 per dag under smittotoppen. I scenario 1 antas skyddseffekten i stället vara 20 (efter två doser) respektive 70 procent (efter tre doser). Då väntas antalet fall ligga på 69 000 per dag under smittotoppen.

Upp till 70 000 fall om dagen

Scenario 1 beskriver Anders Tegnell som en något mer pessimistisk syn på utvecklingen.

Den prognosen utgår också från att skyddseffekten är 20 procent efter två doser, men i det här scenariot är effekten av tre doser lägre och ligger på 35 procent.

Då beräknas antalet nya fall per dag uppgå till 69 000 per dag under smittoppen.

– Helt klart är att sjukvården kommer behöva hantera fler fall under en sån här smittspridning. Exakt hur mycket fler får vi återkomma till, säger Tegnell.

Minskat vaccinintervall

FHM gick i går ut med att man minskar intervallet mellan den andra och tredje dosen till fem månader för alla över 18 år.

– En av de åtgärder vi nu vidtagit för att minska smittspridningen är att minska intervallet mellan andra och tredje dosen, säger Anders Tegnell.

Han uppmanar fortsatt alla att ta sina vaccindoser.

– Det här stärker verkligen vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom och död. Men dosen ger också ett skydd mot att föra smittan vidare.

