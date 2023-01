Sverige har tillsammans med flera andra länder infört krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina. För att hålla det ”epidemiologiska läget” under övervakning kommer Folkhälsomyndigheten i januari att undersöka avloppsvatten på Arlanda och toalettavfall från enskilda flygplan.

– Värdet av en sådan övervakning är framför allt att kunna följa förändringar i virusnivåer och vilka virusvarianter som dominerar från inresande till Arlanda över tid, säger Karin Tegmark Wisell i ett pressmeddelande.

Explosionsartad utveckling

Sedan Kina valde att göra en 180-graders vändning och helt slopat noll-covid-politiken har antalet covid-smittade exploderat – lika så antalet dödsfall.

Satellitbilder från Maxar Technologies visar hur besöken vid begravningsbyråer och krematorier ökat drastiskt i slutet av december och början av januari. Nära och kära får köa för att få kremeringstid och tider säljs på svarta marknaden till högstbjudande.

Under de första 20 dagarna i december smittades sannolikt 248 miljoner kinesiska medborgare, motsvarande 18 procent av befolkningen.

Världen håller koll på utvecklingen

Och världen håller utvecklingen under strikt observation. Sverige tog vid årsskiftet initiativ till ett möte på EU-nivå för att koordinera ansatserna för att minska risken för smittspridning från Kina inom EU.

Omkring 15 miljoner människor dog under coronapandemins första två år. Det visar de siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) som räknat på överdödligheten under 2020 och 2021.

