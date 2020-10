Festivalarrangör: Shejken förgrep sig sexuellt på mig

Det var på alla hjärtans dag i år som den brittiska medborgaren Caitlin McNamara bjöds till Förenade Arabemiratens toleransminister Shejk Nahyan Bin Mubarak Al Nahyans privata villa för att diskutera förberedelserna inför lansering av prestigefyllda Hay litteraturfestivalen i Abu Dhabi. McNamara var anställd av Hay festival för att arrangera festivalen i Förenade Arabemiraten.

Caitlin McNamara berättar för brittisk press att hon fick ett telefonsamtal från 69-årige Sheikh Nahyan där han bjöd in henne till middag. Shejken ska ha kramat henne innan hon fick en Tag Heuer-klocka till ett värde av cirka 3 500 brittiska pund – över 40 000 svenska kronor. Han bjöd henne även på vin innan han började röra vid henne.

”Det var läskigt”

– Det var läskigt. Han var i soffan bredvid mig och började röra vid mina armar och ben och när jag drog mig bakåt blev han mer kraftfull ... Plötsligt klickade det varför jag var där. Jag kände mig så naiv, säger McNamara till Sunday Times.

Shejken förde sedan McNamara in i ett sovrum, tvingade henne till en säng och förde in händerna under hennes klänning, berättar hon.

Shejk Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan. Foto: KAMRAN JEBREILI / AP TT NYHETSBYRÅN

McNamara säger att hon så småningom kunde komma undan och lämnade villan i en bil tillbaka till sitt hotell.

Det misstänkta övergreppet skedde i februari i år och McNamara informerade sin arbetsgivare, brittiska ambassaden i Förenade Arabemiraten och polisanmälde det när hon reste tillbaka till England.

”Privat angelägenhet”

Utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten har vägrat kommentera anklagelserna med motiveringen att det är en ”privat angelägenhet”, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Shejk Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan nekar till brott men arrangörerna för Hay festivalen har bestämt för att avbryta all samarbete med Arabemiraten.

Arrangörerna skriver också i ett skriftligt meddelande som skickats till flera medier och Expressen:

”Det som hände med vår vän och kollega Caitlin McNamara i Abu Dhabi i februari förra året var en fruktansvärd kränkning och ett hemskt missbruk av förtroendeställning... Vi uppmanar våra vänner och partner i Förenade Arabemiraten att reflektera över beteendet av Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan och skicka en tydlig signal till världen att sådant beteende inte kommer att tolereras. Hay Festival kommer inte att återvända till Abu Dhabi medan han är kvar i sin position”