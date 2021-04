Det råder feststämning i Storbritannien. I nyhetsinslag syns hur Londonbor strömmar ut på gator och torg för att ta sig ett glas i eftermiddagssolen.

Långa köer till butiker syns i huvudstaden.

– Den är en elektrisk atmosfär, säger en barägare i Soho i London till Sky News.

Måndagen den 12 april öppnade uteserveringar, frisörsalonger, gym och butiker efter att ha haft stängt i flera månader.

Men fler än sex personer får inte sitta vid ett och samma bord på uteserveringarna och alla butiker stänger 22.

Se den glada stämningen i bildspelet nedan.

Snabb vaccinering

Saker börjar vända för önationen. De har haft bland de striktaste lockdownreglerna i världen och bland de högsta dödstalen i Västeuropa.

Men efter en blixtsnabb vaccination har smittspridningen störtdykt.

Enligt Our World In Data har 47 procent av den brittiska befolkningen fått minst en dos. Och antalet nya fall är nu nere på 24 nya fall per en miljon invånare den 11 april – jämfört med EU-snittet på 310 fall per en miljon invånare, enligt Our World In Data.

Över hälften av landets grevskap och kommuner, med sammanlagt 34,5 miljoner invånare, hade så låg spridning att myndigheterna inte redovisade detaljerad statistik på hur många som smittats på en månad – eftersom det skulle riskera sekretessen för dem som är sjuka, skriver Daily Mail.

Smittspridingen den 9 februari. Foto: Public Health England / Public Health England Smittspridningen den 9 april. Färgskalorna visar antal nya fall per vecka per 100 000 personer. Foto: Public Health England Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Johnson ställde in pubbesök

En av dem som tänkte tänkte njuta av en öl var premiärministern Boris Johnson.

– Jag kommer att omsorgsfullt, men oåterkalleligt föra en pint till mina läppar, sa han på en presskonferens förra veckan.

Men nu har han ställt in planerna, då landet gått in i en officiell sorgeperiod för prins Philip, som dog den 9 april, skriver The Daily Express.

Enligt Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, tillskriver delvis den brittiska minskningen till vaccinstrategin – att ge många personer en dos.

– När Storbritannien började vaccinera så var de uppe i 1 300 dödsfall om dagen vilket var jättemycket. Så jag vill faktiskt påstå att det är så enkelt att smittspridningen minskade rejält när de hade gett många en dos, för de har inte gjort något annat av betydelse, säger han till Expressen.