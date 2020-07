När Tony Hudgell, 5, var nyfödd torterades han av sina föräldrar och chansen att han skulle överleva var inte stor. Flera av hans organ hade slutat fungera och han hade ett antal frakturer, men Tony återhämtade sig.

Till följd av skadorna var Tony tvungen att amputera de nedre delarna av sina ben.

Nu, fem år senare, har han lärt sig att gå på kryckor och blev inspirerad av hundraåringen Tom Moore som tidigare samlat in 200 miljoner kronor till sjukvården, att själv samla in pengar genom att gå, skriver CNN.

Slog målet nästan direkt

Foto: INVICTA KENT MEDIA/SHUTTERSTOCK / INVICTA KENT MEDIA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Tonys mål var att samla in motsvarande elva tusen kronor under juni till samma sjukhus som han själv var på som liten. Det målet slog han direkt, och samlade i stället in närmare tolv miljoner kronor.

Under tisdagen gick Tony klart sin promenad framför en stor publik i sin hemstad West Malling i sydöstra England. Det firade han tillsammans med sin adoptivfamilj.

– Det är otroligt att tänka att Tony för bara några veckor sedan knappt kunde ta några steg. Han är en sån stark och beslutsam pojke och vi är så stolta, säger hans mor, Paula Hudgell, till nyhetsbyrån PA Media, skriver CNN.