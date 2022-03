Fem saker som hänt i Ukraina den 9 mars

Sumy

Under natten mot tisdagen genomförde rysk militär flera attacker mot staden Sumy i de nordöstra delarna av landet. Enligt flera nyhetsmedier har tio personer dödats, däribland barn, under nattens räd.

På tisdagsmorgonen öppnade humanitära korridorer från staden och under dagen kunde omkring 5 000 människor evakueras.

Odessa

Den strategiskt viktiga hamnstaden Odessa i södra Ukraina besköts under natten rapporterar BBC. De tre till fyra smällar som under natten hördes över staden var det Ukrainska luftvärnet som sköt ner ryska robotar tänkta att träffa staden. Ukrainas president Volodymir Zelenskyj uppgav under söndagen att Ryssland gör sig redo för att bomba den viktiga hamnstaden Odessa.

Mykolajiv

Sedan i måndags har hårda strider har pågått i staden Mykolajiv, i södra Ukraina mellan Mariupol och Odessa. Ryssarna intog staden, men lyckades inte behålla kontrollen över den. Ukraina meddelade på måndagseftermiddagen att de tagit tillbaka stadens flygplats.

Charkiv

Ukrainas näst största stad som ligger i de nordöstra delarna av landet. Under helgen ska ryska styrkor skjutit raketer mot ett fysikinstitut, där kärnämnen och en reaktor finns. Ett tv-torn har också attackerats. Under natten mot tisdag har attackerna fortsatt och flera civila rapporteras döda. Även en atomforskningsanläggning skadades. IAEA gör bedömningen att skadorna inte borde leda till några konsekvenser för strålningen.

Kiev

Huvudstaden Kiev är fortsatt hårt pressat av de ryska militära framryckningarna. Under måndagen utkämpades hårda strider i fyra förorter till huvudstaden: Bucha, Hostomel, Vorzel och i Irpin. Under tisdagsmorgonen kommer rapporter om att tusentals ukrainare flyr Iprin.

Dessa städer kontrolleras av Ryssland:

Cherson, Melitopol, Berdyansk, Donetsk och Luhansk