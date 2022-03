Fem saker som hänt i Ukraina den 12 mars

Rapporter om explosioner nära Kiev i natt

Flera explosioner har ägt rum i närheten av Kiev natten mot lördag enligt CNN:s utsända Clarissa Ward. Flyglarm ljuder över staden sedan 02-tiden, svensk tid, enligt Clarissa Ward.

– Det finns en oro att Rysslands intention är att omringa staden, svälta ut och bombardera den, och sedan försöka kullkasta Zelenskys regering, säger Clarissa Ward.

Kievs borgmästare Vitali Klitsjko har sagt att staden bara har förnödenheter i en till två veckor.

Men ukrainska styrkor ”är överallt i Kiev” enligt Ward.

– Även om ryska styrkor lyckas omringa staden kommer det att bli en enorm batalj för dem att ta sig in i stadens centrum, säger Ward.

Satellitbilder från rymdteknikbolaget Maxar Technologies visar också hur ryska styrkor närmar sig Kiev och beskjuter bostadsområden, rapporterar Reuters.

Nya attacker mot Mykolajiv – attacker mot cancersjukhus

Hårda strider pågår under kvällen i hamnstaden Mykolajiv i södra Ukraina. På Telegram skriver borgmästaren Vitaliy Kim att ryska styrkor beskjuter staden från nordöst. Bland annat har hamnen träffats, rapporterar Reuters.

Borgmästaren skriver vidare på Telegram att de ryska styrkorna ”skjuter mot civila mål”. Bland annat uppges ett kafé och ett område med lägenhetshus ha bombats.

På sociala medier sprids videoklipp som visar hur natthimlen lyses upp av flera explosioner. Samtidigt hörs smatter från intensiv beskjutning.

Striderna har sedan fortsatt och under nattens anfall skadades bland annat ett cancersjukhus, ett shoppingcenter och bostadshus, skriver The New York Times med hänvisning till lokala myndigheter.

Reparationsarbeten har påbörjats i Tjernobyl

Ukrainska tekniker har påbörjat arbetet med att återställa strömmen till det nedlagda kärnkraftverket i Tjernobyl, som kontrolleras av ryska styrkor.

Underhållsarbete i kärnkraftverket Zaporizjzja har ställts in på grund av striderna, uppger det internationella atomenergiorganet IAEA.

Efter strider runt Tjernobyl försvann tidigare i veckan strömmen från den nedlagda anläggningen, som även den kontrolleras av ryska styrkor.

På fredagen uppger den ukrainska tillsynsmyndigheten för kärnkraften att tekniker har börjat reparera en sektion av den skadade kraftledningen, skriver IAEA i ett uttalande.

Försöket att återställa strömmen har dock inte lyckats, vilket tyder på att det fortfarande finns skador på andra ställen. Så länge har ytterligare bränsle levererats till generatorerna som satts in tillfälligt, enligt tillsynsmyndigheten, som uppger att arbetet fortsätter trots den svåra situationen.

Under fredagskvällen uppgav ukrainska myndigheter att Vladimir Putin planerar en terrorattack mot kärnkraftverket i Tjernobyl för att skapa en ”konstgjord katastrof”.

Det är den ukrainska underrättelsemyndigheten Derzjspetszviazok som publicerar varningen på Telegram och hävdar att planen är att lägga skulden på Ukraina.

”Enligt tillgänglig information har Vladimir Putin beordrat förberedelser av en terrorattack vid kärnkraftverket i Tjernobyl. Det ryskkontrollerade kärnkraftverket i Tjernobyl planerar att skapa en konstgjord katastrof, för vilken ockupanterna kommer att försöka flytta ansvaret till Ukraina”, skriver myndigheten.

Borgmästaren i Melitopol uppges ha kidnappats

Under gårdagen kom uppgifter om att borgmästaren i Melitopol, Ivan Fedorov, blivit bortförd av ryska styrkor. Beskedet kom från presidentens rådgivare Volodymyr Zelenskyj, på Telegram.

I en video som publicerats på sociala medier av stabschefen Kyrylo Tymosjenko visar hur en man med täckt huvud förs ut från en byggnad av soldater.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterade under natten mot lördag att borgmästaren Ivan Fedorov i staden Melitopol i sydöstra Ukraina har gripits av ryska styrkor.

– Detta är ett tydligt tecken på svaghet hos de invaderande, säger Zelenskyj.

Han kallar gripandet av Fedorov ”ett brott mot demokratin” och kräver att borgmästaren släpps omedelbart.

– Detta är Ukraina. Detta är Europa. Detta är en demokratisk värld, säger Zelenskyj.

EU offentliggör fjärde paket med sanktioner

I ett uttalande offentliggör Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen EU:s fjärde sanktionspaket mot Ryssland. Sanktionerna har tagits fram i samarbete med G7-länderna.

Bland annat drar EU tillbaka Rysslands medlemskap som gynnad nation inom Världshandelsorganisationen WTO. Det innebär att unionens tullar på ryska varor höjs till normalpris. Dessutom begränsas Rysslands rättigheter inom ramen för det finansiella samarbetet inom Världsbanken och Internationella valutafonden.

EU har också beslutat om att införa sanktioner mot handel av specifika ryska varor som stål, järn, energi och lyxvaror.

