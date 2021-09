Fejkade poliskontroll – ströp Sarah till döds

Det var i mars i år som Sarah Everard, 33, försvann efter ett besök hos en vän i London. Sju dagar senare hittades delar av hennes kropp på ett fält i grevskapet Kent.

Polisen Wayne Couzens, 48, blev efter ett tag misstänkt för brottet, som började utredas som mord.

Nu har rättegången mot honom börjat, och i den framkommer flera nya detaljer. Bland annat ska han ha visat upp sin polisbricka och lurat Everard att han utförde en kontroll för att se att hon följde coronarestriktionerna.

Därefter satte han handfängsel på henne och körde henne 12 mil till ett landområde som han köpt 2019. Wayne Couzens våldtog sedan henne henne och ströp henne till döds. Sedan försökte han elda upp kroppen, och la likdelarna i en plastpåse som han slängde i ett vattendrag.

Strax efter mordet köpte han en varm choklad och en tårtbit på ett kafé i närheten, skriver The Sun.

Kallades ”våldtäktsmannen”

Wayne Couzens började på Londonpolisen 2018. Trots rykten och larm om oegentligheter så fick han aldrig genomgå en granskning när han förflyttades dit, skriver The Sun.

Innan dess jobbade han på Storbritanniens kärnvapenspolis – där han kallades för ”våldtäktsmannen” av kolleger, enligt The Sun. Tolv poliser utreds nu för att de inte tog varningssignalerna på allvar.

Mordet väckte stor avsky i Storbritannien och flera demonstrationer arrangerades. Bland annat skapades hashtagen #shewasonlywalkinghome.

– Vi har lärt känna händelsen i sociala medier som #shewasonlywalking home. Det räcker inte med att beskriva vad som hände med fem ord. Men om jag skulle göra det, så skulle jag säga att hon blev ”lurad, kidnappad, våldtagen, strypt och uppbränd, sa åklagaren Tom Little under rättegången enligt The Sun.

Protester i London efter mordet