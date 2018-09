FBI:s desperata jakt efter autistiska Maddox, 6 år

Det var i lördags när sexåriga Maddox Ritch var i en park i Gastonia med sin familj som han plötsligt sprang i väg, rakt ut i skogen. Hans pappa sprang efter honom men tappade sonen ur synhåll – och sedan dess har ingen kunnat hitta honom.

Polis och lokala myndigheter kopplades snabbt in och de senaste dagarna har sökinsatsen breddats till en massiv operation som också får hjälp av FBI.

Både polisen och FBI har nu gått ut med foto och signalement på pojken i sociala medier. I affischer som sprids beskrivs han som blond, blåögd, och vid försvinnandet iförd en orange tröja med texten ”I am the man”.

”Vi jobbar dygnet runt”

Gastonias polischef Robert Helton höll under helgen en presskonferens där han betonade vikten av att hitta Maddox, skriver Washington Post.

– Vi jobbar dygnet runt med ett mål i sikte – att hitta Maddox och få hem honom i säkerhet, sa han då.

Och nu sätts allt fler metoder in för att hitta pojken. Både helikopter och drönare flygs över det flera tusen hektar stora skogsområdet som man letar i, och dykare letar i en närliggande sjö.

Samtidigt har Maddox föräldrar spelat in meddelanden till honom som man spelar upp via högtalare i skogen i ett försök att locka fram honom om det skulle vara så att han är rädd och gömmer sig, skriver ABC News.

Tidigare FBI-agent: Jag förstår varför de gör så

Den tidigare FBI-agenten och ABC:s nuvarande kommentator Brad Garrett, säger att idén med de inspelade meddelandena från föräldrarna är klok.

– När det kommer till en pojke som inte riktigt kan kommunicera, men hans föräldrar pratar med honom varje dag... jag förstår fullständigt varför de gör på det här sättet, säger han till kanalen.

Under en presskonferens på måndagen berättade pojkens mamma Carrie Ritch att en belöning på 10 000 dollar, närmare 90 000 kronor, utfärdats för den som kan hitta Maddox.

Mamman Carrie Ritch har utlyst en belöning på 10 000 dollar för den som kan hitta Maddox. Foto: JOHN CLARK / AP TT NYHETSBYRÅN

– Maddox är hela min värld och mitt skäl att leva, sa hon under presskonferensen och sa även att den sexåriga pojken älskar parken, studsbollar och nallebjörnar. Under samma presskonferens vädjade hon till människor att fortsätta be för familjens skull:

– Jag vill bara ha hem mitt barn.