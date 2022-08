FBI-razzia mot Donald Trump

USA:s före detta president Donald Trump skrev i ett meddelande att hans hem i Mar-a-Lago ”genomsöks och ockuperas av ett stort antal FBI-agenter” enligt CNBC.

”Inget sådant här har någonsin drabbat en amerikansk president tidigare”, skriver Trump.

Trump säger att razzian ”varken var nödvändig eller passande”.

”De bröt sig till och med in i mitt kassaskåp”, skriver Trump.

”Om ditt hem genomsöks av FBI har du stora problem”

Trump var inte på plats i Mar-a-Lago när razzian ägde rum enligt uppgifter till CNBC. Trump, som brukar tillbringa somrarna på sin golfklubb i New Jersey, ska ha varit i New York under måndagen.

Källor uppger för New York Times att razzian är kopplad till att 15 lådor med hemligstämplat material från Vita huset fördes till Mar-a-Lago i stället för till det nationella arkivet och huruvida ett lagbrott begicks när detta gjordes. FBI har dock inte bekräftat att detta var orsaken till razzian.

– Om ditt hem genomsöks av FBI har du stora problem, säger före detta federale åklagaren Renato Mariotti i tv-programmet ”The News with Shepard Smith” om razzian mot Trump.