Enligt Deborah Ramirez anklagelser ska Kavanaugh ha blottat sig för henne på en fest på 80-talet. Han ska också ha tryckt sin penis i hennes ansikte och tvingat henne att ta på den. Vi tillfället studerade de tillammans på prestigeuniversitet Yale.

Brett Kavanaugh nekar till alla anklagelser.

Enligt CNN:s källa har Ramirez gett FBI namnen på vittnen till det påstådda övergreppet. Nu är frågan om det ingår i FBI:s mandat för undersökningen att förhöra dem.

Ramirez har tidigare sagt in en intervju med The New Yorker att hon insåg att hon skulle få frågor om luckor i hennes minne, hur mycket hon drack på festen och hennes motiv med att träda fram om hon pratade med FBI.

Senaten ska rösta om Kavanaugh

I torsdags vittnade Christine Blasey Ford, 51, mot Kavanaugh i senaten. Hon anklagar Kavanaugh för att ha försökt våldta henne på en fest när de gick i high school. Kavanaugh nekar till även hennes anklagelser.

På fredagen hölls en omröstning i justitieutskottet som gav FBI en vecka för att utreda anklagelserna mot Kavanaugh. Sedan ska senaten rösta om han får ta plats i USA:s högsta domstol.

Vita huset har ankagats för att försöka begränsa FBI:s utredning, men kritiken har tillbakavisats både av Trump och av pressekreteraren Sarah Sanders.

– Senaten dikterar villkoren. Vi är inte i vägen för vad FBI gör, svarade Sanders på söndagen.

