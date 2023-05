Det var tidigt under torsdagsmorgonen som 189 meter långa Hong Kong-registrerade Xin Hai Tong 23, byggt 2010, fastnade.

Bogserbåtar försöker nu dra loss det – samtidigt som fyra andra fartyg i samma fartygskonvoj nu står på kö bakom, skriver transportbolaget Leth på Twitter.

Den 193 kilometer långa Suezkanalen i Egypten binder ihop Röda havet med Medelhavet och är en av världens viktigaste fraktleder. Omkring 15 procent av världens båthandel går via kanalen – som är den snabbaste vägen för fartyg som åker mellan Europa och Asien.

På det smalaste stället är kanalen bara 200 meter bred – vilket orsakat problem tidigare.

2021 stod trafiken still i sex dagar efter att Ever Given, ett av världens största containerfartyg, hamnat på tvären och blockerade all trafik.

Stoppet ledde till kaos inom världshandeln. Först efter en vecka kunde skeppet grävas loss.

I september förra året gick en oljetanker på grund och blockerade tillfälligt passagen under fem timmar.

I januari i år gick ett fraktfartyg med 65 000 ton majs på grund – men kunde dras loss efter bara någon timme.

