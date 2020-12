Sverige inför inreseförbud för Storbritannien sedan en ny variant av coronaviruset upptäckts i delar av England. Mutationen sprider sig snabbt och uppskattas vara uppemot 70 procent mer smittsam, även om den inte verkar ge allvarligare sjukdom än de virusvarianter som cirkulerar nu.

Folkhälsomyndigheten har hittills inte konstaterat några fall i Sverige, men i Danmark har redan en handfull personer bekräftats vara drabbade av den nya varianten. Därför införs även reseförbud för Danmark.

– Det går inte att utesluta helt och hållet att det redan finns i Sverige. Det är ändå positivt att vi än så länge inte har upptäckt den nya varianten här. I sydöstra England har den hunnit etablera sig, och två tredjedelar av alla nysmittade verkar ha infekterats av den nya varianten. Så verkar det inte vara i Sverige, så vi är sannolikt i ett bättre utgångsläge, Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.

Han anser att regeringens nya inreseförbud är bra.

– Det minskar risken för att den nya varianten kommer in i Sverige. Om den inte redan finns här vill vi ju göra vad vi kan för att hålla den borta. Det är en typ av försiktighetsprincip som man nu väljer att ta in, som man kanske inte hade gjort tidigare under pandemins förlopp.

Vad innebär det om Sverige drabbas av den här mer smittsamma varianten?

– Om eller när den blir utbredd i samhället innebär det förmodligen att fler blir sjuka, fler blir inlagda på Iva, belastningen på sjukvården blir ännu större och fler kommer inte att klara sig, säger Niklas Arnberg.

Metoden: Sätt resande i karantän

Annika Linde, virolog och tidigare statsepidemiolog, anser att vi måste stoppa den nya mutationen med alla medel. Hon förespråkar krav på karantän för inresande från Storbritannien för att stoppa smittan från att spridas.

Folkhälsomyndighetens besked på måndagen är också att inresande från Storbritannien från 12 december uppmanas testa sig omgående, stanna hemma och undvika kontakter i en vecka.

Sverige har hittills under pandemin saknat uppmaningar om karantän, medan man i exempelvis Norge sedan länge har haft en obligatorisk karantän för alla som varit utomlands, där den som bryter mot reglerna straffas med böter.

– Det är viktigt att man testar alla och sätter dem i karantän. Det är möjligt att man inte kan stoppa den här varianten helt och hållet, men ju mindre man får in desto bättre. Vi måste vara överdrivet försiktiga för att bryta smittkedjorna. Vi har inte råd att chansa på något sätt, säger Annika Linde.

Vad blir konsekvenserna av ett mer smittsamt virus?

– Konsekvensen blir fler smittade, och i förlängningen fler som insjuknar. Det sätter ännu större press på vården, som knappt mäktar med.

”Katastrof”

Hon ger ett räkneexempel:

– Om en person i vanliga fall smittar två andra, så kommer en person att smitta minst tre andra med det här viruset, som är 70 procent mer smittsamt. Nästa gång kommer dessa tre personer göra att minst nio andra blir smittade, medan man med det gamla viruset bara smittar fyra. Därför blir det en väldigt snabb ökning om vi får in det här viruset, säger Annika Linde.

Den nya varianten har en uppskattad potential att öka reproduktionstalet, det så kallade R-talet med 0,4. I en intervju med nyhetsbyrån TT förklarar Annika Linde:

– En ökning med 0,4 låter kanske inte så mycket men det kan betyda att smittspridningen ökar och för vården som redan nu arbetar på marginalen kan det bli en katastrof.

Hon säger vidare att munskydd borde användas för att minska spridningen:

– För viruset kan det vara framgångsrikt att ge mildare sjukdom, eftersom människor då fortsätter vara ute i samhället och därmed sprids smitta mer än om de blev svårt sjuka. Det är därför som jag och andra propagerar för munskydd för att minska smittspridningen, säger hon.

Regeringen har sedan tidigare gått ut med informationen att munskydd kommer att gälla, dock bara i arbetspendlingen under vardagar och vissa tider från och med 7 januari. Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram de riktlinjer som ska gälla.

Regeringen inför nya restriktionerinför långhelgen då smittspridningen inte minskar. Här är de nya restriktionerna.