220 000 ryssar har kallats in sen beskedet om mobilsering i slutet av september, meddelade Vladimir Putin under ett besök i Kazakstans huvudstad Astana på fredagen, skriver New York Times.

16 000 av dem är ”involverade i stridsuppdrag”, enligt presidenten.

Han beskrev också vilken utbildning de fått: 5-10 dagar ”inledande träning” följt av mellan 5 och 15 dagars träning med stridsförband, skriver den amerikanska tankesmedjan ISW i sin senaste rapport.

– Då är nästa steg direkt till trupperna som deltar i striderna, sa Putin.

ISW: I linje med tidigare rapporter

Presidentens uttalande överensstämmer med tidigare rapporter om soldater som skickas till frontlinjerna med otillräcklig utbildning och utan ordentlig utrustning, skriver ISW.

Under veckan kom de första officiella uppgifterna om döda bland de som skickats till kriget efter president Putins beslut om mobilisering.

Minst sju av dem har dödats, rapporterar New York Times med hänvisning till ryska medier.

”Villig kasta bort livet på mobilserade”

Efter det har flera ryska militärbloggare – med positiv inställning till kriget – hävdat att det det korrekta antalet döda och skadade bland de nyligen mobiliserade soldaterna sannolikt är mycket högre eftersom de inte får den träning och utrustning som utlovats, enligt ISW.

”De fortsatta klagomålen stöder ISW:s bedömning att mobilseringen inte kommer att ge tillräckligt med stridsberedd rysk personal för att påverka krigets förlopp på kort sikt.

Kremls snabba utplacering av mobiliserade militärer till Kreminna-Svatove-linjen kan också tolkas som att Rysslands president Vladimir Putin är villig att kasta bort livet på mobiliserade män i ett desperat försök att bevara en kollapsande frontlinje”, skrev tankesmedjan tidigare i veckan.

