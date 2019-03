Rog är ett av de mindre lägren i nordöstra Syrien. Det har tagit emot IS familjer från 39 länder. SDF som bevakar lägret har placerat över 400 familjer varav 6 svenska familjer i Rog. Till skillnad från al-Hawl har SDF ett återanpassningsprogram som man försöker utöva i lägret. Programmet går ut på att få IS fruarna att komma bort från IS miljön.