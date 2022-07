Familjerna får vända hem från flygplatsen

Trots att de under månader förhandlat kring piloternas kollektivavtal så lyckades de inte komma överens. Vid 12:30 i dag stod det klart att SAS-piloterna går i strejk.

Enligt flygbolaget kan så mycket som 250 avgångar och upp till 30 000 resenärer varje dag påverkas av piloternas strejk.

Ett flyg som skulle avgått till Malaga från Landvetter 16:15 under måndagen har ställts in. Något passagerarna fick reda på via mejl eller sms vid 13-tiden.

Familjen Sharastani bokade flyget för över två månader sedan och hade redan tagit sig igenom säkerhetskontrollen när de fick beskedet.

”Vi är jätteledsna nu”

– Vi såg att det poppade upp ”Inställt” på skärmarna. Vi förstod ingenting först men sedan kom någon och sa att vi skulle lämna, säger Fabiana Sharastani.

Vad har ni fått för besked?

– Vi vet inte någonting. De har bara skickat en länk till deras kundtjänst. Så nu vet vi ingenting, det är som ett lotteri och just nu är vi bara jätteledsna.

David Sharastani fyller i:

– Just nu får vi hoppas att det löser sig och att vi får pengarna tillbaka. Det är väl det vi hoppas på, men det är jättetråkigt. Det är första dagen på vår semester.

Familjen Esberg från Vara satt i bilen när mamma Ida fick ett sms från SAS med beskedet om att flyget till Malaga var inställt.

– Det stod kort och gott att flyget var inställt. Och så någon länk till kundtjänst, men det går ju inte att komma fram till SAS, säger Ida Esberg.

Inga SAS-anställda på plats

De bokade resan för ett halvår sedan och som det ser ut nu vet de inte vad de ska göra.

– Vi har ingen plan nu, vi kollade om det gick att boka om resan till ett annat datum men det verkar vara slutsålt. Så jag vet faktiskt inte. SAS har ju inga personer här på plats så man får ingen information. Det är för dåligt, säger Stig Esberg.