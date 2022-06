Efter en solig vecka i italienska Florens var familjen Young på väg hem till Stockholm med ett SAS-flyg under torsdagen.

Men 20 minuter innan avgång ställdes flyget plötsligt in, berättar Samuel Young, 45.

– Vi stod där precis innan boarding och 20 minuter innan flyget skulle avgå stod det att flyget var 'cancelled'. Vi har inte fått nån mer information än så, säger han.

Därefter radades alla resenärer upp på kö för att uppge sina personuppgifter.

– Det blev ganska rörigt, många fick sitta och vänta. Det blev en lång kö, så skulle alla gå fram och säga sina uppgifter.

”Tråkigt”

Familjen inkvarterades på ett hotell i närheten av flygplatsen. Nu är de inbokade på ett flyg med nederländska bolaget KLM som hade avgångstid klockan 17 på midsommarafton.

– Planen var ju att komma tillbaka till Sverige för att fira midsommar, men nu får vi fira den på flygplatsen i stället, säger Samuel Young och tillägger:

– Det är klart att det är lite tråkigt, framför allt för barnen i vårt sällskap som inte får fira med grannar och släkt.

Strejkvarsel

Tidigare ställde SAS in över 4 000 flygningar under sommaren på grund av personalbrist och försenade leveranser av flygplan. SAS har gjort stora nedskärningar under pandemin.

Nu stormar det mellan pilotfacken och SAS. För två veckor sedan varslade Svensk pilotförening om strejk på Arlanda om ingen överenskommelse mellan parterna nås innan dess.

SAS har svarat med att varsla om lockout, vilket innebär att man stänger ute de anställda från arbetet.

Expressen har sökt SAS.

