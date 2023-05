Familjens chock – fick meteorit genom taket

Meteoriten hittades på golvet i ett av familjens sovrum.

– Jag tittade upp i taket och det var två hål där. Jag tänkte: vad i hela friden har hänt här, sade Suzy Kop till WPVI efter upptäckten.

Enligt Kop var också stenen väldigt varm när hon plockade upp den.

Familjen kontaktade polisen, som i sin tur kontaktade experter. Var det en meteorit?

4,56 miljarder år gammal

Och visst var det en meteorit.

– Vi är glada över att kunna bekräfta att föremålet är en äkta kondritmeteorit i utmärkt skick, och ett av väldigt få liknande observerade kondritfall, säger fysikprofessor Nate Magee vid The College of New Jersey i ett meddelande på universitetets Facebooksida.

Kondriter är enligt Nationalencyklopedin den vanligaste typen av stenmeteorier. Meteoriten som hittades i New Jersey vägde strax under ett kilo – och är hela 4,56 miljarder år gammal.