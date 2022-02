Lärare och facket larmar om en utbredd tystnads- och bestraffningskultur inom skolkoncernen Internationella Engelska Skolan.

Läraren Nadia, 30, som inte ha sitt efternamn i tidningen av rädsla för repressalier, har jobbat på totalt fyra IES-skolor i landet under de senaste fem åren. Hon berättar om en utbredd ”bestraffningskultur”.

Nadia berättar vidare om hur hon fått utskällningar för att hon suttit tillsammans med fritidspersonalen, i stället för lärarna i matsalen.

– Det var också varningsmöten om hur jag presenterade mig, hur jag stod och satt, berättar hon.

Under sin sista termin inom IES blev hon sjukskriven. Hon satt på utgående kontrakt till juni och skulle gått på a-kassa under sommarmånaderna. Men när handlingarna skickades in uppgav IES att hon hade kontrakt till augusti, så att hon inte kunde få någon a-kassa.

– De straffar mig för att jag sjukskrev mig, upplever Nadia.

– När du sårat någon på IES kan du glömma allt du har rätt till.

Internationella Engelska skolan uppger att de inte känner igen de aktuella bestraffningarna, och att det inte ser ut så generellt i skolorna.

– Vi känner inte igen oss i den kritiken, säger Internationella Engelska Skolans presschef Christina Lucas.

Internationella Engelska Skolan Internationella Engelska Skolan är med sina 48 grundskolor en av Sveriges största friskolekoncerner. Skolans grundare Barbara Bergström tjänade nästan en miljard kronor när hon sålde koncernen till aktiefonden TA Associates 2012. Koncernen har sedan dess hunnit med att såväl börsnoteras som att åter säljas vidare till det privata. Bergström är alltjämt företagets största ägare, med 18 procent av aktierna. Skolorna har satt i system att rekrytera utländska lärare, till mycket lägre löner än svenska lärare. Ungefär hälften av IES 2 300 grundskolelärare kommer från engelsktalande länder, enligt The Local. Visa mer

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, uppger att det är ett återkommande problem att IES inte förefaller ha koll på de lagar och förordningar som gäller för skolverksamheten.

– Jag är inte helt förvånad att det är på den här skolan och den här arbetsgivaren. Vi har ändå trott och tänkt att det har blivit bättre. Det här vittnar om att det inte landat och det behöver arbetsgivaren på central nivå åtgärda, kommenterar hon.

Skyddsombuden attackeras när de anmäler

I ett nyligen uppmärksammat fall har ett skyddsombud vid en IES-skola i Uppsala skickat en begäran till Arbetsmiljöverket med anledning av att flera lärare fått panikångestattacker på grund av arbetsbördan, något Expressen rapporterat om.

Skyddsombudet larmade då också om en tystnadskultur på skolan.

”Ytterligare anställda har vittnat om sammanbrott som dock ej påtalats till arbetsgivare pga rädsla att missgynnas och/eller förlora sitt jobb”, står det i anmälan.

Henrik Levinson, vice ordförande för Lärarnas riksförbund på IES, menar att grundproblemet till tystnadskulturen är anställningstryggheten.

– Man kan titta på enskilda fall och utreda det hur mycket man vill, men det kommer alltid dyka upp nya om man inte börjar prata om anställningsförhållanden och trygghet som behöver utvecklas, säger han.

Hans uppfattning är att det är ett utbrett problem på skolorna, att personal inte vågar påtala brister av rädsla för den egna anställningen.

I fallet i Uppsala har också skyddsombudet som påtalat bristerna råkat illa ut, menar facket. Av personalen har skyddsombudet hyllats med kladdkaka och fina meddelanden. Men ledningen på skolan ifrågasätter fortsatt om den mentala ohälsan bland personalen existerar, och riktar sin kritik mot skyddsombudet, enligt facket.

Tidigare kontroverser Under de senaste veckorna har flertalet kontroverser kring IES-skolorna kommit upp till ytan och rapporterats om. Kränkande klädkoder. På IES i Täby anser skolan att flickorna ska skyla sig själva för att inte väcka anstöt. På den skolan utförde lärarna särskilda tester för att kontrollera att flickorna kjolar inte var för korta, något Aftonbladet var först att rapportera om. Utländska lärare larmar om en ohållbar arbetsmiljö. Av skolkoncernens 2 300 grundskolelärare kommer hälften från engelsktalande länder, de larmade till såväl Expressen som The Local om att de lockas till Sverige med löften om elevunderlag och arbetstider som aldrig hålls. Dessutom vågar de, med hänseende till arbetstillstånd, sällan ifrågasätta arbetsmiljön hos rektorer och ansvariga. Betygsinflation. Utländska lärare uppger för The Local att de pressats till att höja betygen för sina elever. De uppger att ledningen korrigerat de betyg som lärarna satt. När Expressen undersökt samma fenomen har betygsinflationen inte gått att belägga. Visa mer

Fick offentlig utskällning

Facket anser att det är ett återkommande problem att skolledningen väljer att rikta sin kritik mot skyddsombud i stället för mot sakfrågan när oegentligheter lyfts fram. I tidigare fall har skolledningen ”anklagat skyddsombudet för att ställa till på arbetsplatsen”, den här gången gick man steget längre.

– Istället för ett möte på tu man hand väljer ledningen att ta ett personalmöte. Framför hela personalen ifrågasätter man det här ombudets agerande, uppger Jessica Fryksten ordförande i Lärarnas riksförbund inom Internationella Engelska Skolan.

– Istället för att prata om arbetsmiljöproblemet så väljer man att fokusera på skyddsombudet.

Lärarnas riksförbund rasar: ”Oacceptabelt”

Uppgifterna om bestraffningarna av skyddsombudet på IES-skolan i Uppsala får ordförande för Lärarnas riksförbund att rasa:

– Jag tycker det är bedrövligt, måste jag säga. Att som arbetsgivare överhuvudtaget bete sig på det här sättet är fullständigt oacceptabelt, säger Åsa Fahlén.

Vid ett tidigare möte med IES har riksförbundet lyft frågan om utsatta skyddsombud.

– Det verkar ju inte som att man är insatt i vad lagarna säger och det känns även som en bristande förståelse för varför man ska ha det här och att det är någonting som ska stärka arbetslivet.

– Det här är inte värdigt ett modernt arbetsliv.

Enligt Lärarnas Riksförbund är IES kända för att sedan tidigare ha en fientlig inställning till facklig verksamhet.

Skiljer de sig åt jämfört med kommunala- eller andra friskolor?

– Jag skulle nog säga att kunskapen kring de fackliga rättigheterna är större inom kommunal sektor, säger Fahlén.

Vad beror det på?

– Inom kommunal verksamhet har man en lång tradition av facklig verksamhet. En privat skola, där är det ett företag som har startat och där har man ingen tradition att ta med sig. Där behöver man bygga upp så att det finns, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Internationella Engelska Skolans presschef, Christina Lucas, uppger att de inte tänker kommentera det aktuella fallet i Uppsala.

– Vi varken vill eller kan föregripa den situation som pågår med facket, samtidigt som det finns en pågående utredning som Arbetsmiljöverket gör, säger Christina Lucas.

Men det är ju inte bara en fråga om anmälan, utan om hur skyddsombud behandlas?

– Men då måste jag fråga, var har du fått de uppgifterna från, säger Christina Lucas och fortsätter:

– Eller, du har fått en kommentar om Uppsala och det är den som kommer gälla.

Hon kallar den kritik och de uppgifter som lyfts fram mot IES för ”svepande anklagelser”.

Carina Friborg, HR-chef på IES, kommenterar vidare kring den kritik som Lärarnas riksförbund riktar mot skolkoncernen. Lärarnas Riksförbund anser att IES har ”låg kunskap om vad det är för lagar och förordningar som gäller på arbetsmarknaden i dag” och att skyddsombudens utsatt på skolorna är ”ovärdiga ett modernt arbetsliv”.

”Det här är inget vi känner igen från vår dialog med Lärarnas Riksförbund och då är det svårt att konkret bemöta kritiken. Men det är självklart för oss att följa de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden och vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor, både på enskilda skolor och som företag. Skyddsombuden spelar en viktig roll i detta arbete”, skriver Friborg i ett mejl till Expressen.