Få svar på dina frågor om corona – i Expressen TV

Under kommande vecka gör Expressen därför en storsatsning på att fånga svenskarnas frågor. Klockan 16.30 varje dag kommer experter eller beslutsfattare att besvara tittarfrågor inom en rad olika samhällsområden där coronaviruset slår med kraft.

- Interaktionen och dialogen med våra tittare och besökare är viktigare än någonsin. Vi ser ett stort behov av att få frågorna om corona besvarade, och detta är därför en naturlig satsning från vår sida, säger Bella Levy, chef Expressen TV.

Bella Levy, chef Expressen TV. Foto: EXPRESSEN / OLLE SPORRONG

Fem dagar - fem olika teman

Programledaren Niklas Svensson leder den direktsända frågestunden, där han varje dag gästas av en expert eller beslutsfattare som besvarar flera av de frågor som inkommer från tittarna.

– En av journalistikens viktigaste uppgifter i kristider är att försöka ge svar på de frågor som allmänheten ställer. Därför ser jag mycket fram emot att under en vecka samla några av våra ledande experter med den ambitionen. Och jag hoppas att läsare och tittare nu hör av sig med både nyfikna, allvarliga och viktiga frågor om pandemin, säger Niklas Svensson.

Bland gästerna finns kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP), Matti Sällberg, immunologiprofessor vid Karolinska och Nordeas chefsekonom Annika Winsth. Varje dag har ett avgränsat tema och de bitar som kommer avhandlas är följande:

Måndag: Vaccin (gäst Matti Sällberg, immunologiprofessor vid Karolinska)

Tisdag: Skolan (gäst Martin Karlberg, skolforskare på Uppsala universitet)

Onsdag: Munskydd och den svenska strategin (gäst Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland)

Torsdag: Ekonomin (gäst Annika Winsth, chefsekonom Nordea)

Fredag: Idrotten och kulturen (gäst Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, MP)

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, MP. Foto: OLLE SPORRONG Matti Sellberg, immunologiprofessor vid Karolinska. Foto: SVT Annika Winsth, chefsekonom Nordea. Foto: Jonas Eng / Jonas Eng Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Så följer du frågestunden

Den livesända dialogen med tittarna kommer att visas i Expressen TV:s livesändning på sajt och i det digitala utbudet hos Comhem och Boxer, på Expressens olika Facbooksidor samt på Twitter.

Frågor kan ställas i våra sociala mediekanaler och också i direktrapporteringsflödet på hemsidan. Det hittar du här.

Chattar med experter - varje dag

Expressen TV:s satsning på ”Dina frågor” är bara en del i Expressens stora fokus på kontakten med våra läsare och tittare. Så när som varje dag kan Expressens besökare chatta med olika former av experter för att få svar på sina frågor. Detta görs i chatten under ingressen, och redan nu kan man skicka in sina frågor till Matti Sällberg och de andra experterna som svarar i Expressen TV under veckan.

Martin Karlberg som svarar på frågor om skolan på tisdag säger så här om vikten av dialog med allmänheten:

– Det finns åtminstone två skäl till att det är viktigt att svara på allmänhetens frågor: För det första kan vi förhoppningsvis hjälpa barn, föräldrar och lärare genom att ge dem väl forskningsbaserade svar på deras frågor. För det andra är det min skyldighet som statlig tjänsteman att svara på allmänhetens frågor.